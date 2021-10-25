"Помаранчеві" Буковина і Львівська область спрацювали на випередження і посилили карантинні обмеження

Обмежений вхід у громадські місця і лише у масках.

Майже 4 тисячі людей потрапили минулої доби до лікарень з ускладненнями коронавірусу, і 330 - померли. Коронавірус шириться швидко: ми вже четверті в світі за числом нових діагнозів. В такій ситуації, кажуть фахівці, скоро уся країна може опинитися у «червоній» зоні. Не чекаючи на офіційне підтвердження карантинні обмеження «червоної» зони вводять на Буковині та Львівщині.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

У Львівській області ще більше посилили обмеження. Щоправда, стосується лише області. За минулу добу тут 877 інфікованих, 41 людина померла.

Якщо раніше в ТРЦ та кінотеатрах вимагали лише повної вакцинації персоналу, то від нині перевіряють щеплення, або результати тестів і у відвідувачів. Якщо людина прямує у продуктовий або аптеку, на вході в ТРЦ документів не вимагають, лише нагадують про маски, а от в крамницях з одягом, чи взуттям перевіряють документи. Також стрічкою звузили сходи, аби можна було перевірити кожного, хто заходить.

Дехто з людей розгублений і заскочений такими новими правилами. Мовляв не знали про нові обмеження.

Перевіряти дотримання нових карантинних вимог будуть мобільні групи - поліція і представники Держпродспоживслужби. Відповідальність за порушення покладають передусім на орендарів, тобто власників крамниць. Якщо порушення масові, то може йтися навіть про обмеження роботи усього торгівельно-розважального центру.

Коронавірус в Україні: майже 4 тисячі людей потрапили до лікарень з ускладеннями COVID-19

А Буковина офіційно не «червона», але дуже близька до цього. Лише у Чернівцях міські лікарні вже заповнені на 80 відсотків. Реанімації вже забиті під зав’язку. І на тлі цього - дуже велика кількість шпиталізацій: понад сотню за добу.

Власне, тому у місті і вирішили посилити обмеження. Від неділі торгівельно-розважальні центри, ресторани та кінотеатри можуть впускати відвідувачів, або вакцинованих, або з негативним тестом. Звісно, весь персонал також має бути щепленим від коронавірусу. Для багатьох містян це стало несподіванкою. А от у закладах до цього були готові, і більшість дійсно дотримуються обмежень.

«Ми давно пішли на випередження, у нас весь персонал вакцинований вже. Якщо були якісь замовлення наперед, то ми попереджаємо людей, що обов’язково робити ПЛР-тест, якщо не вакциновані», - зазначають працівники закладу.

До одного з кінотеатрів дійсно пускають лише частину відвідувачів, які хотіли б потрапити на сеанс. У решти – нема відповідних документів. «Я вакцинована, тому позитивно. Якщо більшість буде вакцинованих, то ми швидше подолаємо цю пандемію», - зазначає відвідувачка кінотеатру.

Хто мабуть найбільше порушував заборони сьогодні – це перевізники. Водії маршруток у пасажирів взагалі не перевіряли документів, мовляв про нові обмеження не чули.

Власне, хто і як контролюватиме дотримання нових правил, поки не відомо. Поки рейдів поліції ані у закладах, ані на зупинках громадського транспорту не помітно.

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