Помер боксер В'ячеслав Узелков: як відреагувала його родина

У 45 років помер знаменитий український боксер і телеведучий В'ячеслав Узелков. Він мав проблеми з серцем, і у соцмережах активно розповідав про своє відновлення після складної операції.

Чим українцям запам’ятався Узелков і як на його смерть відреагувала родина, розповіли журналісти в ексклюзиві TSN.UA.

Прощання з В’ячеславом Узелковим

11 листопада у Вінниці прощалися з українським боксером В'ячеславом Узелковим, який помер 9 листопада через важку хворобу.

Прощання зі спортсменом відбулося в одному з вінницьких поминальних центрів. На прощання з В’ячеславом прийшли його друзі, близькі та шанувальники. Також прийшли його діти від ексдружини Марини Боржемської — Роберт та Олівія, з якими в нього були доволі напружені стосунки. Також була й мама спортсмена, з якою Узелков багато років не спілкувався. Спершу про смерть Узелкова повідомили в Українській федерації боксу. Але не уточнювали, що сталося. Згодом смерть тата підтвердив і його син Роберт, який довгий час не спілкувався із батьком та колишня дружина Марина Боржемська.

Важко хворів

Сам В’ячеслав ще від січня 2024 року в соціальних мережах почав розповідати про свої проблеми зі здоров’ям, які виникли внаслідок професійного спорту. Зокрема, у квітні український боксер мав операцію на серці. Тоді у своєму Instagram Узелков написав, що має «нове серце» і це була не єдина операція спортсмена за цей рік. Спортсмену діагностували тромб у серці, тромб в аорті та гангрену ноги. Він навіть два тижні провів у комі. Узелков зазначав, що одна операція відбулася у Вінниці, друга в Шалімова, де йому не врятували жодної судини, і три операції підряд в інституті серця. Тобто за майже 3 місяці спортсмен переніс 5 операцій і тиждень під наркозом.

Боксерська кар’єра

Але нагадаємо, що Узєлков здобув славу як на боксерському ринзі, так і за його межами. У 2013-му Узєлков став Інтернаціональним чемпіоном за версією IBO.

12 квітня 2014 року Узєлков провів останній у кар'єрі бій. Загалом Узєлков провів на професійному рингу 34 поєдинки, здобув 30 перемог (19 – нокаутом) і зазнав чотирьох поразок. Після боксу Узєлков спробував себе в ролі актора, телеведучого, зокрема знімався у проекті «Україна має талант», а згодом зі своєю дружиною знімався у передачі «Зважені та щасливі».

Узелков і політика

А вже за кілька років Узелков подався до політики, у 2020-му він балотувався у мери Вінниці від партії забороненої нині партії «ОПЗЖ», утім програв вибори, набравши лише 4% голосів. До слова, пережив інсульт боксер ще у 2012 році.

Останні пости у соцмережі

Він довго боровся, але, хвороба виявилася сильнішою. А ще у жовтні він спілкувався з підписниками й навіть робив дописи. Ось наприклад 11 жовтня Узелков "запостив" фотографію собаки, а в описі звернувся до тих, хто додавався до нього в друзі на Facebook. Боксер заявив, що видаляє всіх, хто ніяк не реагує на його публікації.

"Цей пост про те, що у мене багато ніби друзів, у Фейсбуці. Але, я видаляю усіх, хто жодного разу, жодного лайку, жодного коментаря не залишив під постами. Навіщо ви проситесь в друзі? Просто прийміть мій вибір і йдіть на ..й".

Планував повернутися до роботи

Окрім цього, у вересні вийшло останнє відео з Узелковим. Тоді він анонсував свій проект - фітнес-тренер планував повертатися до роботи після операції та відновлення.

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На родину Узелкова посипалась критика

Але плани зруйнувалися. А ось на його родину: колишню дружину та дітей, вже після смерті Узелкова посипалося чимало критики. 15-річний Роберт, попри тяжкий момент, вирішив не терпіти цього та присоромив хейтерів. Він визнав, що дійсно між ними з батьком були напружені стосунки. Однак, коли Узелков потрапив до лікарні і коли в нього виникли проблеми із серцем, син намагався бути поруч та підтримував його, як міг. Попри їхні складні стосунки, Роберт однаково тяжко переживає втрату батька.

"За останні два дні я ще ніколи в своєму житті не відчував подібного: смерть батька та хвиля хейту в мій бік та в бік моєї мами. Люди, ви не розумієте, що у нас були складні стосунки. Так, я відрікся від нього, і це моя відповідальність, перекладати на когось я не буду — це було зріле, зважене рішення, спричинене багатьма подіями. Але коли він потрапив до лікарні, я був поруч. Коли у нього були проблеми із серцем, і він лежав у лікарні, я також підтримував його, як міг, писав йому".

Син боксера відповів хейтерам

Син Узелкова також зазначив, що, попри непрості стосунки, він хоче залишити в пам'яті тільки теплі спогади про батька. Утім, йому прикро, що в момент горя користувачі дозволяють собі писати коментарі з критикою замість того, аби підтримати.

"Що не було зроблено і що не було сказано — я хочу залишити про свого тата тільки найтепліші спогади. У моїх словах немає лицемірства, і я розбитий горем через те, що сталося, якщо до вас це не доходить. Чесно кажучи, читати стільки гидких повідомлень, написаних мені, прикро. Навіть коли помирає людина, у людей не вмикається мозок, щоб зрозуміти, що в цей момент можна і не писати хейт. Дякую всім, хто написав слова підтримки, — я вам вдячний".

Марина Боржемська про смерть ексчоловіка В'ячеслава Узелкова / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Гучний розрив

Колись за гучним розлученням В’ячеслава та Марини спостерігала вся країна.

У 1999 році В'ячеслав Узелков одружився з фітнес-тренеркою Мариною Боржемською. У цьому шлюбі у них народилося двоє дітей: донька Олівія і син Роберт. Кілька років тому вони оголосили про розлучення, заявивши, що у їхніх стосунках була низка нерозв'язаних проблем. У мережі пліткували, що боксер нібито зраджував обраниці, але вона говорила, що "за руку його на цьому не ловила". Разом з тим Боржемська не поспішала ділитися подробицями розриву, а лише забрала дітей і переїхала жити до своїх батьків. Пізніше Марина таки розкрила деталі розставання. Їхній розрив був доволі скандальний, адже тренерка заблокувала боксера у соцмережах і почала уникати спілкування з ним, так само, як і його діти. Сам спортсмен говорив про те, що відправляв подарунки синові і доньці.

Також Боржемська розповідала, що В'ячеслав часто демонстрував необережність у спілкуванні і був різким. Він не приховував свого непростого характеру, а в шлюбі часто проявляв ревнощі, що значною мірою і стало причиною розлучення.

Марина Боржемська з дітьми / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Що розповіла колишня дружина Узелкова?

В серпні минулого року Боржемська дала інтерв'ю Маші Єфросиніній, де детально розповіла про розлучення з Узелковим. Вона казала, що доньці і сину довелося побачити багато неприємних моментів у цьому шлюбі, але при цьому подякувала боксерові за дітей. В іншому інтерв'ю Марина розповіла, що зазнала морального аб'юзу і маніпуляцій з боку В'ячеслава.

Остаточне рішення розійтися вона прийняла вже після народження сина, коли зрозуміла, що готова почати життя заново. У 2021 році Узелков брав участь у програмі "Одруження наосліп", де його партнеркою стала Юлія Черницька. Романтичні стосунки між ними не склалися, оскільки Узелков, вже перебуваючи на проєкті, зрозумів, що досі кохає Марину і хоче її повернути.

Але вже у грудні минулого року В'ячеслав Узелков повідомив про заручини і змінив статус у Facebook з "неодружений" на "заручений". Він також написав романтичний пост: "Нарешті ми це зробили, ми разом до кінця". Проте зірка практично нічого не розповідав про свою обраницю, лише ділився кількома фото, де можна було побачити її руку. Відомо було тільки і те, що їй більше 30 років і вони були знайомі давно. За кілька місяців до смерті Узелкова, у серпні цього року, син боксера Роберт публічно зрікся батька, зробивши різку заяву у соцмережах.

"Ця людина, окрім погроз моїй родині, за ці 5 років нічого не зробила. Обзивати моїх родичів - це нормально для нього. Обзивати мене - також нормально, і навіть обзивати друзів моєї сім’ї - теж нормально. А потім він любить вдавати, що ми його уникаємо і брешемо всім і завжди. Ми завжди були готові йому допомогти, але замість подяки він завжди чинив зло. Про те, що мене не пускають до нього, це брехня. Я сам не хочу його бачити за весь той біль який він мені приніс. Сподіваюся, що люди, які побачать цей пост і підтримали його, схаменуться...".

Реакція спортсмена

Після різкої критики сина Узелков звертався до тих, "кому важко жити", а також зізнавався, що у його житті є кохання. Побажав іншим кохання, та присвятив своїй обраниці пост, що після того як вона витягнула його “з того світу”, його серце - тепер її. Після смерті Узелкова багато людей висловили співчуття рідним. Зокрема пост написав мер Києва Віталій Кличко, висловився і ведучий Слава Дьомін, у якого з В’ячеславом був конфлікт. Він чесно розповів, що у нього були непрості стосунки з боксером. За словами ведучого, фітнес-тренер мав непростий характер. Про це ходило чимало чуток, а сам Слава "нарвався" на конфлікт зі спортсменом після того, як взяв інтерв'ю у Марини Боржемської - його колишньої дружини.

Вʼячеслав був складним. Мені не одна людина розповідала про його складний характер і дивну поведінку. Він і про мене писав неприємні речі і відверто погрожував особисто після нашого інтерв'ю з його колишньої дружиною. Але я ніколи це не виносив назагал, бо розумів, що це говорить не Вʼячеслав, а його поранена душа. Мені здавалось, що він боровся сам з собою довгий період, вважаючи, що весь світ проти нього. У такому випадку я завжди кажу: "якщо тобі здається, що весь світ проти тебе, то може варто зі сторони подивитись на себе?". Бо так можна боротись все життя, а воно (як виявляється) коротке і непередбачуване...

Нагадаємо, відомий український боксер В'ячеслав Узелков помер 9 листопада. Раніше йому поставили діагноз тромб у серці, тромб в аорті та гангрену ноги. Згодом він переніс складну операцію на серці та проходив реабілітацію.

Відомо, що Узелков мав титули WBA Inter-Continental, IBO International та WBO Inter-Continental у напівважкій вазі.

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