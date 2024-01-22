Помер чоловік, який з тяжкими травмами рятував рідних: що відомо про потерпілих через обстріл Києва

Наразі експерти встановлюють наслідки обстрілу будинку.
Постраждалі від російського ракетного обстрілу 2 січня у Києві досі не знають, що чекає на їх будинок. Експертні комісії тільки почали роботи, людей розселили по гуртожитках або кімнатах квартир.
Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Сергія Моргуна.
У лікарні помер чоловік, який допомагав рятувати своїх рідних
Тетяна Пренк, із будинку на вулиці Кудряшова 7, біля якого 2 січня упала частина російської ракети, каже - не може стримати сліз від того, у що перетворилось її помешкання.
5-ти метрова вирва, розірвані автівки, "скошені" дерева і десятки квартир у вогні, диму і завалах. Це був один з 8 прильотів у столиці. Загиблих в місті двоє, поранених півсотні, і серед них мама, тато, бабуся і дядько Тетяни.
"Дядько мій був ось тут - біля вікна. Отримав найбільше порізів склом, лише на обличчі лікарі наклали понад сто тридцять швів. Бабуся і мама складніше, і переломи, і забої, і порізи", - згадує Тетяна.
Вони досі у лікарнях, вже дещо йдуть на поправку, але й стан залишається важким: мама майже не бачить, її чекає операція; в бабусі постійно болить голова та рука. А от батько Тетяни помер на п'ятий день після госпіталізації.
"Мені подзвонила сусідка, і сказала: вибач, моя машина привалила твого тата. Він якраз заходив у під'їзд. Вісім поламаних ребер, ще розрив легені і три великі осколки у хребті", - каже Тетяна Пренк.
Він ще вибрався з під завалу, піднявся на 5 поверх і допомагав рятувати рідних. Лиш потім пішов до медиків.
Зараз Тетяна з чоловіком та донькою винаймає квартиру. Щодня їздить до рідних у лікарню. Каже: по стану будинку перша комісія уже була, та результатів поки нема.
Чоловік 40 хвилин пролежав під завалами
Олег Гонтаренко проживав у сусідньому під'їзді. Він каже, що експертизи будинку тривають.
"Оце збирали в Солом'янській РДА і там озвучували план - 4 місяці всі обстеження і експертизи, а потім вже тендер на виконавця робіт буде", - каже киянин Олег Гонтаренко.
А поки, кожен живе де може - або ж у кімнатах, які місто орендує для жильців у гуртожитках чи квартирах іншого району. Олегу допомогли оселитися неподалік. До будинку приходить всього вдруге, після тих подій.
До епіцентру вибуху його квартира була найближче, врятовувало те, що був у дальній кімнаті, і що "хвилею" підкинуло килим, який його накрив. Олег пролежав хвилин 40, закриваючи рота одягом, аби не задихнутися димом. В лікарні він пробув тиждень. До слова, там же дізнався, як звати та як виглядає його рятівник, допомогла наша Наталка Нагорна.
І хоч зовні Олег Гонтаренко виглядає спокійним, каже досі не може нормально спати і завжди в тривозі.
У міській раді кажуть, більш точні новини щодо долі будинку з'являться найближчим часом, спеціальна комісія над цим працює. Як і над тим аби потерпілі отримали фінансову компенсацію, заявки на це в перші дні після трагедії подало понад 250 родин.
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Ракетний удар по Києву 2 січня
Над ранок 2 січня росіяни завдали масованого ракетного удару по Україні. Вночі вони атакували столицю безпілотниками, але вже зранку запустили по Києву "Кинджали" та крилаті ракети.
В Києві горіли багатоповерхівки та авто, є багато потерпілих. Унаслідок атаки по столиці загинули люди, а кількість потерпілих збільшилася до майже пів сотні.
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