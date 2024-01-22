Помер чоловік, який з тяжкими травмами рятував рідних: що відомо про потерпілих через обстріл Києва

Постраждалі від російського ракетного обстрілу 2 січня у Києві досі не знають, що чекає на їх будинок. Експертні комісії тільки почали роботи, людей розселили по гуртожитках або кімнатах квартир.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Сергія Моргуна.

У лікарні помер чоловік, який допомагав рятувати своїх рідних

Тетяна Пренк, із будинку на вулиці Кудряшова 7, біля якого 2 січня упала частина російської ракети, каже - не може стримати сліз від того, у що перетворилось її помешкання.

Тетяна Пренк

5-ти метрова вирва, розірвані автівки, "скошені" дерева і десятки квартир у вогні, диму і завалах. Це був один з 8 прильотів у столиці. Загиблих в місті двоє, поранених півсотні, і серед них мама, тато, бабуся і дядько Тетяни.

"Дядько мій був ось тут - біля вікна. Отримав найбільше порізів склом, лише на обличчі лікарі наклали понад сто тридцять швів. Бабуся і мама складніше, і переломи, і забої, і порізи", - згадує Тетяна.

Вони досі у лікарнях, вже дещо йдуть на поправку, але й стан залишається важким: мама майже не бачить, її чекає операція; в бабусі постійно болить голова та рука. А от батько Тетяни помер на п'ятий день після госпіталізації.

Батько Тетяни

"Мені подзвонила сусідка, і сказала: вибач, моя машина привалила твого тата. Він якраз заходив у під'їзд. Вісім поламаних ребер, ще розрив легені і три великі осколки у хребті", - каже Тетяна Пренк.

Він ще вибрався з під завалу, піднявся на 5 поверх і допомагав рятувати рідних. Лиш потім пішов до медиків.

Зараз Тетяна з чоловіком та донькою винаймає квартиру. Щодня їздить до рідних у лікарню. Каже: по стану будинку перша комісія уже була, та результатів поки нема.

Наслідки ракетного удару

Чоловік 40 хвилин пролежав під завалами

Олег Гонтаренко проживав у сусідньому під'їзді. Він каже, що експертизи будинку тривають.

"Оце збирали в Солом'янській РДА і там озвучували план - 4 місяці всі обстеження і експертизи, а потім вже тендер на виконавця робіт буде", - каже киянин Олег Гонтаренко.

А поки, кожен живе де може - або ж у кімнатах, які місто орендує для жильців у гуртожитках чи квартирах іншого району. Олегу допомогли оселитися неподалік. До будинку приходить всього вдруге, після тих подій.

Наслідки ракетного удару

До епіцентру вибуху його квартира була найближче, врятовувало те, що був у дальній кімнаті, і що "хвилею" підкинуло килим, який його накрив. Олег пролежав хвилин 40, закриваючи рота одягом, аби не задихнутися димом. В лікарні він пробув тиждень. До слова, там же дізнався, як звати та як виглядає його рятівник, допомогла наша Наталка Нагорна.

І хоч зовні Олег Гонтаренко виглядає спокійним, каже досі не може нормально спати і завжди в тривозі.

У міській раді кажуть, більш точні новини щодо долі будинку з'являться найближчим часом, спеціальна комісія над цим працює. Як і над тим аби потерпілі отримали фінансову компенсацію, заявки на це в перші дні після трагедії подало понад 250 родин.

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Ракетний удар по Києву 2 січня

Над ранок 2 січня росіяни завдали масованого ракетного удару по Україні. Вночі вони атакували столицю безпілотниками, але вже зранку запустили по Києву "Кинджали" та крилаті ракети.

В Києві горіли багатоповерхівки та авто, є багато потерпілих. Унаслідок атаки по столиці загинули люди, а кількість потерпілих збільшилася до майже пів сотні.

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