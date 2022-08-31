Помер Горбачов: як світові лідери відреагували на смерть останнього радянського керманича

Останнього лідера Радянського Союзу не стало у віці 91 року.

30 серпня в Росії помер перший та єдиний президент СРСР Михайло Горбачов. Як повідомляють російські засоби масової пропаганди, його смерть настала після важкої і тривалої хвороби.

Колишній заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Мегера, коментуючи смерть останнього радянського генсека, назвав його "фігурою неоднозначною і часто суперечливою…". Горбачов, на думку Мегери, зіграв більш негативну роль щодо України, ніж Єльцин, проте більш позитивну, ніж усі радянські керманичі-попередники разом узяті. Попри це постать Горбачева є історичною і про це свідчить, зокрема і реакція світових лідерів на його смерть.

ТСН.ua зібрав дописи міжнародних політиків про останнього радянського лідера.

Так, генсек ООН Антоніу Гутерреш назвав Горбачова "унікальним державним діячем" та заявив, що "світ втратив могутнього світового лідера".

"Михайло Горбачов був унікальним державним діячем, який змінив перебіг історії. Світ втратив могутнього світового лідера, відданого багатостороннього лідера та невтомного борця за мир. Я глибоко засмучений його смертю", - написав він.

Mikhail Gorbachev was a one-of-a kind statesman who changed the course of history.



The world has lost a towering global leader, committed multilateralist, and tireless advocate for peace.



I’m deeply saddened by his passing. pic.twitter.com/giu2RHSjrQ — António Guterres (@antonioguterres) August 30, 2022

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн була більш стримана у своїй характеристиці вже покійного радянського керманича, але відзначила його роль у припиненні холодної війни.

"Михайло Горбачов був лідером, якому довіряли і якого поважали. Він відіграв вирішальну роль у припиненні холодної війни та падінні залізної завіси. Це відкрило шлях до вільної Європи. Цей спадок ми не забудемо", - написала вона.

Mikhail Gorbachev was a trusted and respected leader. He played a crucial role to end the Cold War and bring down the Iron Curtain. It opened the way for a free Europe.



This legacy is one we will not forget.



R.I.P Mikhail Gorbachev — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 30, 2022

Очіьник дипломатії ЄС Жозеп Боррель також, згадуючи Горбачова, написав про холодну війну та глобальну безпеку.

"Михайло Горбачов приніс гласністю та перебудовою вітер свободи в радянський блок. Він допоміг покласти край холодній війні та фундаментально змінити глобальну безпеку, започаткувавши еру взаємовигідної співпраці. Епоха, яка зникла і знову потрібна терміново", - наголосив він.

Mikhail Gorbachev brought with Glasnost and Perestroika a wind of freedom to the Soviet block.



He helped end the Cold War and fundamentally change global security, ushering in an era of mutually beneficial cooperation.



An era that vanished and is urgently needed again. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 31, 2022

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон, коментуючи смерть Горбачова, також висловив захоплення, що той сприяв мирному завершенню холодної війни.

"Я засмучений новиною про смерть Горбачова. Я завжди захоплювався мужністю та чесністю, яку він продемонстрував, довівши холодну війну до мирного завершення. У часи агресії Путіна в Україні його невтомна відданість відкриттю радянського суспільства залишається прикладом для всіх нас", - зазначив очільник британського уряду.

I'm saddened to hear of the death of Gorbachev.



I always admired the courage & integrity he showed in bringing the Cold War to a peaceful conclusion.



In a time of Putin’s aggression in Ukraine, his tireless commitment to opening up Soviet society remains an example to us all. — Boris Johnson (@BorisJohnson) August 30, 2022

Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав Горбачева реформатором та далекоглядним політиком.

"Михайло Горбачов помер. Разом з ним загинув мужній реформатор, далекоглядний політик і державний діяч. Його сміливість змінюватися, його прагнення до прозорості та його негнучкість зробили його таким, яким він є", - написав очільник німецького уряду.

Michail Gorbatschow ist tot.



Mit ihm starb ein mutiger Reformer, ein weitsichtiger Politiker und Staatsmann.



Sein Mut zur Veränderung, sein Willen zur Transparenz und seine Unbeugsamkeit haben ihn ausgemacht. pic.twitter.com/WNHo9fzCNF — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) August 31, 2022

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз написав, що "Михайло Горбачов допоміг покласти край холодній війні та змінити світ на краще".

Висловив співчуття у зв'язку зі смертю Горбачова також і лідер країни-агресорки, правонаступниці СРСР - Росії Володимир Путін. Очільник Кремля зазначив, що Горбачов був політиком і державним діячем, який вплинув на хід світової історії.

Вже відомо, що політика поховають на Новодівичому цвинтарі в Москві, в родовому похованні поряд з дружиною Раїсою. Про це повідомив знайомий із побажаннями близьких померлого.

Нагадаємо, що на початку липня стало відомо, що Горбачов перебуває у критичному стані у лікарні. Він страждав на цукровий діабет та мав проблеми з нирками.

Зауважимо, Горбачов був першим та останнім президентом СРСР у період від 15 березня 1990 року до 25 грудня 1991 року. Крім того, він був останнім генеральним секретарем ЦК КПРС та головою президії Верховної Ради СРСР.

Горбачов у січні 1987 року на пленумі ЦК КПРС дав старт політиці демократії та гласності, яка надалі призвела до ринкової економіки, вільних виборів та розпаду СРСР.