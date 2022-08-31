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Помер Горбачов: як світові лідери відреагували на смерть останнього радянського керманича

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Помер Горбачов: як світові лідери відреагували на смерть останнього радянського керманича

Фото: Associated Press

Останнього лідера Радянського Союзу не стало у віці 91 року.

30 серпня в Росії помер перший та єдиний президент СРСР Михайло Горбачов. Як повідомляють російські засоби масової пропаганди, його смерть настала після важкої і тривалої хвороби.

Колишній заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Мегера, коментуючи смерть останнього радянського генсека, назвав його "фігурою неоднозначною і часто суперечливою…". Горбачов, на думку Мегери, зіграв більш негативну роль щодо України, ніж Єльцин, проте більш позитивну, ніж усі радянські керманичі-попередники разом узяті. Попри це постать Горбачева є історичною і про це свідчить, зокрема і реакція світових лідерів на його смерть.

ТСН.ua зібрав дописи міжнародних політиків про останнього радянського лідера.

Так, генсек ООН Антоніу Гутерреш назвав Горбачова "унікальним державним діячем" та заявив, що "світ втратив могутнього світового лідера".

"Михайло Горбачов був унікальним державним діячем, який змінив перебіг історії. Світ втратив могутнього світового лідера, відданого багатостороннього лідера та невтомного борця за мир. Я глибоко засмучений його смертю", - написав він.

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн була більш стримана у своїй характеристиці вже покійного радянського керманича, але відзначила його роль у припиненні холодної війни.

"Михайло Горбачов був лідером, якому довіряли і якого поважали. Він відіграв вирішальну роль у припиненні холодної війни та падінні залізної завіси. Це відкрило шлях до вільної Європи. Цей спадок ми не забудемо", - написала вона.

Очіьник дипломатії ЄС Жозеп Боррель також, згадуючи Горбачова, написав про холодну війну та глобальну безпеку.

"Михайло Горбачов приніс гласністю та перебудовою вітер свободи в радянський блок. Він допоміг покласти край холодній війні та фундаментально змінити глобальну безпеку, започаткувавши еру взаємовигідної співпраці. Епоха, яка зникла і знову потрібна терміново", - наголосив він.

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон, коментуючи смерть Горбачова, також висловив захоплення, що той сприяв мирному завершенню холодної війни.

"Я засмучений новиною про смерть Горбачова. Я завжди захоплювався мужністю та чесністю, яку він продемонстрував, довівши холодну війну до мирного завершення. У часи агресії Путіна в Україні його невтомна відданість відкриттю радянського суспільства залишається прикладом для всіх нас", - зазначив очільник британського уряду.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав Горбачева реформатором та далекоглядним політиком.

"Михайло Горбачов помер. Разом з ним загинув мужній реформатор, далекоглядний політик і державний діяч. Його сміливість змінюватися, його прагнення до прозорості та його негнучкість зробили його таким, яким він є", - написав очільник німецького уряду.

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз написав, що "Михайло Горбачов допоміг покласти край холодній війні та змінити світ на краще".

Висловив співчуття у зв'язку зі смертю Горбачова також і лідер країни-агресорки, правонаступниці СРСР - Росії Володимир Путін. Очільник Кремля зазначив, що Горбачов був політиком і державним діячем, який вплинув на хід світової історії.

Вже відомо, що політика поховають на Новодівичому цвинтарі в Москві, в родовому похованні поряд з дружиною Раїсою. Про це повідомив знайомий із побажаннями близьких померлого.

Нагадаємо, що на початку липня стало відомо, що Горбачов перебуває у критичному стані у лікарні. Він страждав на цукровий діабет та мав проблеми з нирками.

Зауважимо, Горбачов був першим та останнім президентом СРСР у період від 15 березня 1990 року до 25 грудня 1991 року. Крім того, він був останнім генеральним секретарем ЦК КПРС та головою президії Верховної Ради СРСР.

Горбачов у січні 1987 року на пленумі ЦК КПРС дав старт політиці демократії та гласності, яка надалі призвела до ринкової економіки, вільних виборів та розпаду СРСР.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
4756
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