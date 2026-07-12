Помер головний критик Росії у Конгресі й друг України: чим запам’ятався Ліндсі Ґрем

Ліндсі Грем / © Associated Press

Реклама

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Ґрем помер увечері 11 липня після раптової короткочасної хвороби. Політик десятиліттями впливав на зовнішню політику Сполучених Штатів, був одним із найпослідовніших критиків Кремля та навіть у складні періоди відносин між Києвом і Вашингтоном продовжував виступати за військову допомогу Україні й посилення санкцій проти Росії.

ТСН.ua розповідає про життєвий шлях Ліндсі Ґрема та його політичну кар’єру.

Від військового юриста до впливового сенатора

Ліндсі Ґрем народився 1955 року в невеликому місті Сентрал у Південній Кароліні. Його батьки володіли баром, де майбутній політик працював ще з дитинства.

Реклама

У 21 рік він втратив обох батьків та оформив опіку над 13-річною сестрою. Ґрем став першим у своїй родині, хто закінчив коледж, а згодом здобув юридичну освіту.

Він служив військовим юристом у Повітряних силах США. Цей досвід значною мірою сформував його погляди на міжнародну безпеку, роль американської армії та необхідність стримувати авторитарні режими.

Перш ніж стати сенатором, Ґрем вісім років представляв Південну Кароліну в Палаті представників. До Сенату США його обрали 2002 року.

Важливим політичним союзником і наставником Ґрема був сенатор Джон Маккейн. Їх об’єднували підтримка сильної американської армії, активної зовнішньої політики та жорстке ставлення до Кремля.

Реклама

Виступав за підтримку України ще до великої війни

Росію Ґрем вважав загрозою міжнародній безпеці задовго до повномасштабного вторгнення в Україну.

Після російсько-грузинської війни 2008 року він був серед американських сенаторів, які закликали запровадити санкції проти Москви. На його думку, вторгнення становило загрозу не лише для Грузії, а й для інших молодих демократій, що виникли після розпаду Радянського Союзу.

Після окупації Криму 2014 року Ґрем вимагав заморозити активи відповідальних за анексію, посилити економічний тиск на Москву та надати Україні зброю.

Сенатор різко критикував адміністрацію Барака Обами за недостатню військову підтримку Києва. Після підписання Мінських домовленостей він заявляв, що Україну залишили без необхідних засобів для продовження боротьби.

Реклама

«Путін перемагає, ми програємо», — говорив тоді Ґрем.

У грудні 2016 року він разом з іншими американськими сенаторами відвідав українських військових на Донеччині. Звертаючись до них, Ґрем заявив: «Ваша війна — це і наша війна».

Закликав до максимального тиску на Росію

Після початку повномасштабного вторгнення Ґрем став одним із найжорсткіших критиків Володимира Путіна серед американських політиків.

На восьмий день великої війни сенатор висловив сподівання, що хтось у Росії зрозуміє, якої шкоди Путін завдає власній країні, і зупинить його. Заяву розкритикували представники обох американських партій, а адміністрація Джо Байдена була змушена наголосити, що не підтримує насильницьку зміну влади в Росії.

Реклама

Москва назвала слова Ґрема закликом до тероризму.

У травні 2023 року під час візиту до Києва сенатор зустрівся з Володимиром Зеленським. Після публікації змонтованого відео цієї розмови в Росії відкрили проти Ґрема кримінальну справу та оголосили його в розшук.

Сенатор був одним з авторів резолюції із закликом визнати Росію державою-спонсором тероризму. Сенат підтримав документ одноголосно, однак адміністрація Байдена не стала втілювати ініціативу.

Пізніше Ґрем запропонував запровадити мита до 500% для країн, які продовжують купувати російські нафту, газ та інші товари й таким чином фінансують війну.

Реклама

За його словами, держави, які підтримують російську воєнну машину, мають заплатити за це високу економічну ціну. Законопроєкт отримав підтримку багатьох республіканців і демократів, проте його так і не ухвалили.

Ґрем також наголошував на необхідності передати Україні далекобійні ракети Tomahawk. Він вважав, що наявного тиску недостатньо, аби змусити Володимира Путіна припинити масовані атаки та розпочати справжні переговори.

“Будь-які переговори, які винагороджують агресію, приведуть до катастрофи у світі. Навпаки, сильна та незалежна Україна зробить світ стабільнішим. Час має вирішальне значення”, — підкреслив Грем.

Залишався прихильником України у команді Трампа

Відносини Ліндсі Ґрема з Дональдом Трампом змінювалися протягом років.

Реклама

Під час президентської кампанії 2015 року Ґрем називав Трампа расистом, ксенофобом і людиною, яка не представляє Республіканську партію. Трамп у відповідь публічно ображав сенатора.

Після перемоги Трампа Ґрем поступово став одним із його найближчих політичних союзників. Колеги сенатора стверджували, що він міг зателефонувати президентові практично у будь-який час.

Попри зближення з Трампом, Ґрем не відмовився від підтримки України. Він не поділяв ізоляціоністських поглядів частини руху MAGA та продовжував наголошувати, що перемога Росії завдасть шкоди американським інтересам.

Навіть після скандальної зустрічі Трампа і Зеленського у Білому домі в лютому 2025 року та погіршення відносин між президентами Ґрем виступав за подальшу допомогу Києву.

Реклама

Він намагався використати особистий доступ до Трампа, щоб переконати його посилити тиск на Москву, підтримати постачання зброї Україні та схвалити нові санкції.

Останній візит до Києва

За кілька днів до смерті Ґрем відвідав Київ і поспілкувався з українськими журналістами.

Сенатор заявив, що Дональд Трамп почав виявляти більшу прихильність до України, оскільки його вразили успіхи українців на полі бою та здатність чинити опір значно сильнішому противникові.

За словами Ґрема, особливе враження на президента США справили українські військові технології.

Реклама

«Гадаю, президент Трамп любить переможців. І він бачить Україну саме серед переможців. Те, що президент Трамп побачив в Україні, справило на нього сильне враження. Україна чинить на Росію дуже серйозний тиск», — говорив сенатор.

Ліндсі Ґрем залишався одним із найвпливовіших друзів України в Республіканській партії. Він підтримував Київ задовго до повномасштабного вторгнення, виступав за надання зброї, вимагав жорстких санкцій проти Росії та намагався переконати Дональда Трампа, що перемога України відповідає інтересам Сполучених Штатів.

Раніше стало відомо, що політик помер у власному будинку внаслідок зупинки серця.

Новини партнерів