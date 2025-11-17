Помер колишній військовополонений Олександр Савов: що відомо про захисника і що він розповідав про експерименти в РФ

Олександр Савов / © ТСН

Дві жахливі втрати в день, коли морські піхотинці згадували своїх полеглих. Напередодні в День памяті полеглих морпіхів у засвіти пішла Ірина Данилова — дружина бійця морської піхоти, який досі в полоні. Вона чекала на нього майже чотири роки, виходила на акції, їздила на обміни.

Також у неділю повідомили про смерть Олександра Савова. ТСН разом з його донькою Анастасією та іншими рідними й волонтерами зустрічала його з полону в середині березня. Тоді стало відомо, що морпіх, який захищав Україну від 2015 року, після повномасштабного вторгнення бився з ворогом на «Азовсталі» в Маріуполі, вийшов у так званий почесний полон. Він повернувся після майже трьох років російський в’язниць. Повернули військового вороги, зокрема, з туберкульозом.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Мар’яни Бухан.

З морпіхом Олександром Савовим ТСН зустрічалася у травні цього року. Це було за кілька тижнів після його звільнення з полону, і за цей час це була вже його третя лікарня.

У морську піхоту Олександр пішов ще 2015 року. На початку повномасштабного вторгнення його 36-ма бригада базувалася на заводі Ілліча в Маріуполі. Він був у складі окремої групи, яка вирішила повз блокпости росіян заїхати на «Азовсталь» на підмогу «азовцям» і зробила це без жодного пострілу.

Про місяць на «Азовсталі» в розмові він майже не згадував, а все, що було потім, у полоні — його лякало.

«„Прийомки“ — оце найгірше. Ти виходиш з машини, входиш до приміщення, роздягаєшся догола — і пішов. У цей момент ти проходиш лікарів, ДНК, відбитки, миють, стрижуть, і в цей момент відбувається побиття, електрошокери і все решту, поки ти голий бігаєш», — розповідав Олександр Савов.

З полону Олександр вийшов не лише зі шкірним захворюванням. Росіяни повернули бійця з туберкульозом. За його словами, в полоні його ніби лікували, але таке враження, що над ним експериментували, зокрема часто робили флюорографію.

«Через кожен місяць робили флюорограму. Штук 6 чи 7 за рік», — казав він.

Влітку Олександр Савов зізнавався, про плани на майбутнє не думає, головне — вилікуватися.

Його донька Анастасія тоді з теплою усмішкою згадувала, що відчула, коли побачила тата на волі.

«Це така ейфорія, це такі емоції, навіть не описати словами, я не знала, в мене такий холодний піт, і радість, і нерозуміння, і не віриш у те, що це дійсно відбувається, але радість», — розповідала вона.

Ще коли батько був у полоні, Настя боролася за його звільнення і навіть стала співзасновницею Асоціації морських піхотинців, яка допомагає родинам полонених і звільненим. Уже після повернення батька робила все, щоб його вилікувати — і фізично, і морально.

Напередодні у своєму інстаграмі Настя Савова написала: «Сьогодні мій тато помер. Полон убиває і після звільнення».

