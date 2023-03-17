Помер нібито через запалення, але тіло зникло: 26-річний спецпризначенць загинув в полоні

Скільки людей вже померло в полоні навіть порахувати неможливо - більшість не має жодного зв'язку з рідними.

Відмовився покинути побратимів, потрапив у полон і зник зі зв'язку - це історія спецпризначенця "Корду" Миколи Самойленка. Рік тому він потрапив у полон під Маріуполем і в лютому родині повідомили - їхній, цілком здоровий, молодий і спортивний родич - помер у полоні через запалення, йдеться в ТСН.

“В мене пальців не вистачить на руках перерахувати те, чим він займався. Він займався греблею, скалалазанням, він займався ножевим боєм, стрільбою, пейнтболом”, - розповідає брат Миколи.

Після школи попри вмовляння мами стати бухгалтером, Микола пішов у поліцію, а потім став спецпризначенцем. Останнє місце служби - Маріуполь. “Корд - це була його заповітна мрія”, - каже мама бійця.

Також читайте Американська компанія перебралась до Закарпаття заради українських військових

Повномасштабне вторгнення він зустрів у столиці, де був на курсах підвищення кваліфікації і одразу вирішив повертатися на Приазов’я. “Я кажу: «Синок, залишся»,, а він - «Ні, мамо, я поїду, я поїду до своїх хлопців, вони мої побратими, я поїду до своїх хлопців» і поїхав”, - пригадує жінка.

Одного дня спецпризначенці, серед яких був і Микола, намагалися вивезти цивільних з Маріуполя, навколо якого стискалося кільце. Надія з трирічним сином, якраз була в колоні, яку вивозили, вона побачила, як спецпризначенців, які їх супроводжували, беруть в полон бойовики. “Ми стали і чути були постріли. Постріли разів зо 4 звучали. Водії одразу подавали руки з вікон. Я взагалі не розуміла, що мені робити, бо у мене мала дитина спала”, - розповідає жінка.

Серед тих спецпризнаценців, які потрапили тоді у полон були і чоловік Надії - Юрій Рибчевський. Він за понад рік полону виходив на зв'язок лише 4 рази.

А от Микола Самойленко востаннє зателефонував мамі у вересні. Вони були в Оленівці, потім родина дізналася, що полонених кордівців перевели до Донецького слідчого ізолятора, де зв'язок просто зник. “28 лютого я був на роботі, подзвонив мені його начальник, сказав в мене погані новини. Я відразу зрозумів, що трапилось. Сказав, що Коля помер в полоні”, - пригадує побратим бійця.

Також читайте Porsche за 500 грн донату: у Львові незвично збирають гроші на дрони для ЗСУ

“Він помер 19 січня, дитина моя. Як це можна було - здорового, тренованого хлопця, 26 років закатувати за один рік, закатувати ось так от, що він помер. Нам сказали, що в нього почалося запалення легень і воно переросло в гострий менінгіт. Де тіло мого сина, я не знаю”, - каже мама Миколи.

Скільки людей вже померло в полоні навіть порахувати неможливо - більшість не має жодного зв'язку з рідними. Бійці повертаються вкрай виснаженими, в полоні не отримують лікування.

Що насправді сталося з Миколою Самойленком і де він похований - досі невідомо. Україна постійно відправляє запити щодо тіл загиблих у полоні, періодично обмін тілами відбувається, але у випадку з Миколою - жодної інформації

Родина Миколи сподівається, знайдеться спосіб, як перепоховати тіло Миколи в рідному селі на Донеччині. А ще, що його побратимів все ж внесуть в списки на обмін і вони повернутсья додому живими.

Читайте також:

Так танк ще не продавали: волонтери заробили перший мільйон із ворожого залізяччя

Через викриття мережі російських шпигунів у Польщі силовики переведені у режим підвищеної бойової готовності

Новорічна ялинка ще із 2021 року і вщент розбомблені хати: як живе село на Харківщині за рік після авіанальоту