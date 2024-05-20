Помер президент Ірану — союзник Путіна: як це може вплинути на війну Росії проти України

Президент та прем’єр-міністру Ірану, який підтримує Росію у війні проти України, загинули в результаті аварії вертольота 19 травня. Смерть Ібрагіма Раїсі і Хосейна Амір-Абдоллахіана підтвердило іранське офіційне агентство новин IRNA.

Як Путін відреагував на смерть союзника, і як загибель президента Ірану може вплинути на війну Росії проти України, у коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Коли стало відомо про авіакатастрофу, російський диктатор наказав направити 50 рятувальників з Росії на пошуки вертольота Раїсі. Пізніше Володимир Путін висловив співчуття у зв’язку з загибеллю президента Ірану і заявив, що "назавжди збереже найсвітлішу пам'ять" про Раїсі та назвав його "справжнім другом Росії".

За словами Олега Жданова, смерть Раїсі може вплинути на перебіг війни Росії проти України, тому Путін так і “злякався”.

“Справа в тому, що президент в Ірані очолює виконавчу влади. Він не така велика політична фігура. Там релігійні керівники країни, вони важливіші, вони займаються політикою. А президент займається виконавчою владою. І Раїсі не був настільки популярним серед населення Ірану, щоб можна було казати, що це втрата національного лідера. Так сказати не можна”, — каже військовий експерт.

Втім Раїсі був “компромісною фігурою” між всіма політичними і воєнними кланами, які існують в самому Ірані. За словами Олега Жданова, його загибель може спричинити перерозподіл повноважень серед цих кланів.

“Як в Москві башти Кремля між собою “воюють”. Те ж саме може сьогодні статися в Ірані. А там не всі задоволені тим, що Іран віддає зброю і допомагає Росії. Тому що Росія не віддала ще половини літаків, які були оплачені ще на початку 2023 року. Вже рік минув, як Росія гроші зібрала, а літаків досі немає. Су-35 половина є, половини немає. Плюс Росія постійно вимагає допомоги, політичної підтримки. Іран заради Росії розвалює сьогодні перемовини з Європою, перемовини зі США, виходить з перемовин щодо ядерних домовленостей”, — розповів військовий експерт.

Олег Жданов каже, що після смерті президента Ірану все може змінитися. В яку сторону — тут Росія вплинути не може.

“Ось в чому проблема. Порушено баланс. І як він буде відновлюватися, в який бік зараз потягне? Зараз ті, хто наполягає на тому, що треба зосередитись на Ізраїлі, підтримці Хуситів, Хамаса, Хезболли чи ще когось скажуть, а нащо тягнути ту Росію, якщо вона не виконує того, що обіцяє. Тому Путін так і злякався. Тому він відправив цих рятувальників, намагався, до останнього сподівався. Що буде тепер — це гадання на кавовій гущі”, — вважає Олег Жданов.

За словами військового експерта, через можливі перебої постачання з Ірану до Росії в Україні не припиняться атаки. Втім Росія може відчути дефіцит.

“Постачання з Ірану не припинить “шахеди”. Росія робить в основному крупновузлову збірку. Вони досконало виробляють, але кількість тих БПЛА, що виробляють самостійно, дуже мала на сьогоднішній день. Іран основний постачальник. Плюс з Іраном тривали перемовини стосовно передачі Росії балістичних ракет із дальністю 700-900 км. Для нас це було б дуже боляче. А Росії це вкрай необхідно, бо своїх ракет вже мало. Вони досі не відповіли на наші удари, вони накопичують. Зігнали зараз всі стратегічні бомбардувальники на один аеродром. Але масованих ракетних ударів ми, слава Богу, поки ще не спостерігаємо. Так що у Росії проблеми з цим”, — розповів Олег Жданов.

Військовий експерт нагадав, що Іран також сильно впливає на ціну на нафту.

“Іран так само під санкціями в сіру і в чорну продає нафту. У Ірану саме великий танкерний флот світі. А основний покупець іранської нафти в чорну – це Китай. А в Ірані нафта набагато якісніша, ніж російська. Російська вважається сирою нафтою. І чим більше Китай купляє нафти в Ірану, тим менше він покупає у Росії. Там дуже багато складних питань, від яких може залежати можливість російської економіки сьогодні тягнути війну в Україні”, — каже Олег Жданов.

Нагадаємо, Іран офіційно підтвердив загибель в авіакатастрофі президента Ібрагіма Раїсі та голови МЗС Хоссейна Аміра Абдоллахіана. Причини аварії гелікоптера досі достеменно невідомі. Раїсі називають людиною, яка виступала за надання військової допомоги РФ і вважала, що потрібно перетворити Україну на "полігон" для випробування іранської зброї.

За оцінками аналітиків, ця подія усуне з Близького Сходу одного з найжорсткіших гравців, однак не змінить нинішньої траєкторії іранського режиму.

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