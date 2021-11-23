"Мого Миколу вбили": на Полтавщині жінці з дітьми радять тікати з селища, де знайшли понівеченим її чоловіка-ювеліра

"Мого Миколу вбили": на Полтавщині жінці з дітьми радять тікати з селища, де знайшли понівеченим її чоловіка-ювеліра

У поліції говорять про те, що остаточна причина смерті чоловіка наразі невідома. Тим часом, дружина загиблого знає, чиїх рук це могло бути.

У селищі Гожули, що у Полтавській області, посеред вулиці знайшли тіло чоловіка. Про інцидент поліції повідомили медики, які приїхали на місце події та констатували смерть громадянина.

У довідці про смерть зазначено, що місцевий мешканець помер від переохолодження, проте за словами його дружини, на обличчі та тілі чоловіка вона виявила безліч саден і синців. На її думку, його могли вбити.

ТСН.ua з'ясував обставини загадкової загибелі громадянина.

Вийшов за цигарками і не повернувся

43-річний Микола К. понад 20 років працював "на себе" ювеліром. Увечері 15 листопада він вдома займався ремонтом сантехніки. У чоловіка закінчилися цигарки, тож близько 22:00 він пішов до місцевого бару. Там він зустрівся із громадянином, ім'я якого невідоме. По камерах спостереження видно, що вони обоє стоять біля закладу та спілкуються.

Якоїсь миті чоловік відходить від бару і йде у бік житлових будинків. За ним слідує Микола. Через деякий час він повертається роздягнений до пояса, тримається об паркан. А що було далі — невідомо.

16 листопада близько 06:30 тіло Миколи знайшли перехожі, які викликали на місце бригаду медиків. Тим лишалося лише констатувати смерть чоловіка.

Вибиті зуби та колота рана

За словами дружини загиблого, коли вона забрала тіло з моргу і вже вдома розділа його, виявила безліч саден та синців. Жінка має підозру, що Миколу жорстоко вбили. А зробити це нібито міг громадянин, із яким її чоловік спілкувався біля бару.

“Коли я забирала тіло чоловіка з моргу, судмедексперт дав мені свідчення, в якому написано, що Коля помер від переохолодження. Тобто він просто роздягнувся на вулиці, ліг і заснув. Можливо, було побиття, непритомність. Але це ніде не вказано. Вдома я роздягла чоловіка. У нього на нирці колоті рани. Я у слідчого питала, що це таке, звідки? Він сказав, що рани могли з'явитись під час проведення судмедекспертизи. Мовляв, можливо він брав пробу з печінки. Тобто він одразу проколов, а потім ще зробив розтин? Мене це насторожило”, — розповіла ТСН.ua дружина загиблого Тетяна.

За її словами, слідчі жінку потерпілою стороною не вважали. Для цього, мовляв, слід було написати заяву.

“Вони стверджували, що я не постраждала сторона. Щоб стати нею, мені потрібно було написати заяву, що я згодом і зробила. А ця подія, кажуть, — не вбивство, а нещасний випадок. Зробити фото та відео документів мені теж не давали. Цю справу намагаються просто зам'яти. Ймовірний вбивця зараз спокійно ходить по селищу. За місяць до вбивства він побив сина мого сусіда — він зламав йому ключицю”, — додає Тетяна.

Ймовірний вбивця

Тетяна каже, що її Микола був неконфліктною людиною. Навпаки, робота допомогла йому обзавестися друзями та приятелями.

Хто ж саме міг стати винуватцем події — у поліції не уточнюють, посилаючись на розгляди справи. Проте дружина Миколи у смерті чоловіка підозрює громадянина, з яким той залишав бар.

“Свідки події мовчать. Вони бояться щось говорити. З неофіційних джерел, у цього ймовірного вбивці є якісь зв'язки з прокуратурою. Скільки йому років і як його звуть, я не знаю. Мені не сказали. Я його ніколи не бачила. Але знаю, де він живе. Тіло Миколи знайшли десь за 30 метрів від його будинку. І біля його ж будинку знайшли речі чоловіка: куртку, светр та футболку”, — наголосила жінка.

Версія слідчого

Слідчий на ім'я Владислав, який займається розслідуванням загибелі Миколи К. — небагатослівний. Відповідати на запитання журналістів ТСН.ua він відмовляється, посилаючись на таємницю слідства.

Він повідомив, що за фактом того, що сталося, відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (“Умисне вбивство”) КК України. Однак чи встановлено коло підозрюваних і з якою саме поміткою відкрито провадження, чоловік не говорить. Не каже він і про те, чи зафіксовані на тілі Миколи тілесні ушкодження.

“Я вам скажу так. На всі запитання, які ви хочете мені поставити, у мене є одна відповідь: таємниця досудового розслідування”, — акцентував Владислав.

Зрештою, після запитання журналіста ТСН.ua: "Чи може він інформувати про хід слідства Тетяну", слідчий поклав слухавку.

Тим часом без батька залишилося двоє дітей: 9 та 14 років.

"Мені радять продати будинок і їхати з селища", — підсумувала Тетяна.

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