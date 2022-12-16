Помер видатний український реабілітолог Володимир Козявкін, який винайшов унікальний метод лікування ДЦП

Він заснував клініку до якої з’їжджалися діти з усієї України та навіть з-за кордону.

Видатний український реабілітолог, Герой України, доктор медичних наук, який лікував тисячі діток із церебральним паралічем, Володимир Козявкін – сьогодні пішов з життя на 76 році, йдеться в ТСН.

Діти з різних куточків України і не лише, які мають дитячий церебральний параліч, проходять лікування та реабілітацію в Міжнародній клініці відновного лікування професора Володимира Козявкіна у Трускавці.

Володимир Козявкін – видатний український лікар. Професор та Герой України. Його внесок у лікування особливих діток – важко переоцінити. Його метод лікування назвали його іменем – методом Козявкіна. Результати лікування приголомшливі – 75% пацієнтів стали тримати голову самостійно, 62% почали сидіти, 19% самотужки зробили свої перші кроки.

“Це майже 30 років тому назад мені вперше вдалося показати, наскільки велике значення має дитячий хребет. Частіше всього він у цих дітей блокований. І ми розробили техніку, яким чином це мобілізувати”, - розповідав про свій метод Володимир Козявкін.

Унікальна техніка – це курс інтенсивної терапії. Основа всього – це біокорекція хребта, її суть – розблокувати спинний мозок, який затиснутий в покручених хребцях.

Метод професора Козявкіна навіть купили Арабські Eмірати, аби запровадити його у своїх лікувальних закладах. В самому ж Трускавці вчать цьому методу іноземців. Це зайвий раз підтверджує, що робота Володимира Козявкіна дуже цінна. І найголовніше – вона буде й далі допомагати діткам в його клініці.

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