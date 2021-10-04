Померла через стрес: подробиці смертельної пожежі в лікарні Білої Церкви

Пожежа ймовірно сталась через електропростирадло.

Пожежа у лікарні на Київщині: сьогодні зранку в Білій Церкві зайнялося у міській лікарні. Є інформація про одну загиблу людину.

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Про це 4 жовтня йдеться у сюжеті ТСН.14:00.

Інформація про загиблу жінку підтвердилася. Окрім цього, у пожежі постраждала ще одна людина.

На світанку зайнялося у палаті в гематологічному відділені. Запах диму відчула одна з медсестр, що надавала допомогу пацієнтці, якій серед ночі стало зле. Вона почала забігати в палати по черзі і в одній з них побачила палаюче ліжко. До приїзду рятувальників гасити полум‘я і евакуйовувати пацієнтів почали медсестри, декого навіть вивозили на кріслах-каталках. Але одна з тяжких пацієнток, 74-річна жінка, що нещодавно перенесла інфаркт, під час евакуації померла. Це, кажуть лікарі, може бути пов’язано зі стресом.

Точну причину смерті жінки наразі з‘ясовують. Постраждав у пожежі ще й 76-річний чоловік, у палаті якого і зайнялося. За інформацією рятувальників - замкнуло електропростирадло на ліжку, де він спав. Це простирадло напередодні ввечері йому приніс його син, оскільки в лікарні поки що не опалюється і хворий скаржився, що йому холодно. Те, що тут у шпиталі дійсно не дуже тепло - визнають і лікарі. Приблизно 16 градусів - така температура в приміщенні. При цьому, кажуть, стежать, аби хворі не приносили обігрівачів.

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Точну причину пожежі нині з’ясовують. У самому відділенні нині прибирають і найближчим часом сюди мають повернути хворих, бо зараз вони розселені по інших відділеннях. А ще тут чекають на опалення. Його за розпорядженням міської влади мають ввімкнути сьогодні.

Нагадаємо, в Білій Церкві вранці 4 жовтня сталася смертельна пожежа в лікарні № 1.

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