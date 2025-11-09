ТСН у соціальних мережах

Померла найстарша породілля України Валентина Підвербна — що відомо

Валентина Підвербна стала відомою після того, як народила дитину у віці 65 років.

Ігор Сєров
Валентина Підвербна з донькою. Архівне фото

В Чернігові на 81 році життя померла найстарша породілля України Валентина Григорівна Підвербна.

Про це в коментарі для ТСН.ua повідомила чернігівська громадська діячка Оксана Тунік-Фриз.

«Смерть підтверджена. Причиною стали вік та хвороби. Займаємось організацією поховання», — повідомила нам Тунік-Фриз.

Валентина Підвербна відома тим, що народила доньку у 65 років, вона завагітніла шляхом штучного запліднення. 14 років тому вона народила доньку.

Певний час тому стався гучний скандал в родині Підвербних — донька Підвербної, Анна, повідомляла у соцмережах, що живе у антисанітарних умовах, що мати рве на неї одяг.

Після цього до квартири Підвербних приїхали правоохоронці та соцслужби, вилучили дитину. У серпні 2023 року соцпрацівниця розповіла, що Валентина Підвербна та її 12-річна донька налагоджують спілкування.

Зараз дівчинка мешкає з опікункою.

