Померла Валентина Підвербна: що відомо про найстаршу породіллю України та яка доля її доньки

Вчора у Чернігові у власній квартирі знайшли мертвою найстаршу породіллю України Валентину Григорівну Підвербну. Вона померла на 81 році життя. Поховають її сьогодні.

Як розповіла в коментарі для ТСН.ua місцева громадська діячка та волонтерка Оксана Тунік-Фриз, яка приймає участь у житті 14-річної доньки Підвербної, Ані, про смерть Підвербної-старшої дізнались наступним чином: «Аня (вона мешкає зі своєю опікункою — Ред.), як і зазвичай, прийшла навідати Валентину Підвербну, але цього разу ніхто в квартирі не відгукнувся. Аня подумала, що мати просто заснула та не чує. Вона дуже хвилювалася. Згодом у квартиру, яка розташована на другому поверсі, через вікно потрапили працівники ДСНС. На місце прибули працівники поліції. Коли дізналася про те, що мама померла, то почала плакати, почала згадувати те, якою мама була за життя. Валентина Підвербна була у ліжку. Ймовірно, вона лягла спати та не прокинулась. Коли саме вона померла — сказати складно. Я забрала дитину звідти, ми пішли у кафе, де була можливість заспокоїти Аню».

Похорон Валентини Підвербної відбудеться сьогодні за сприяння місцевої влади та волонтерів.

«Ймовірно о 13 або 14 годині», — уточнила Оксана Фриз.

За її словами, останнім часом Валентина Підвербна була у важкому фізичному та ментальному стані.

«Складалось враження, що її життя закінчується. Вона тягнула ноги, була слабенькою. Аня нам сказала, що з мамою щось відбувається і відбувається дуже швидко», — каже Тунік-Фриз.

Як виявилось, смерть Валентини Підвербної зараз жваво обговорюють у соцмережах — сотні чернігівчан та мешканців інших регіонів висловили свої думки щодо останніх років Підвербної та судових процесів, під час яких ця жінка намагалася повернути собі доньку.

«Скільки бруду звалилося на ту жінку за її останні 15 років, за те, що вона спробувала бути щасливою. Нехай її донька буде щасливою», — написала одна з сотень тих, хто прокоментував смерть Підвербної-старшої.

На цей коментар інша користувачка відповіла так: «Вона хотіла бути матір’ю».

Своєю чергою, окремі дописувачі висловили думку, мовляв, дитина начебто не оцінила свою маму.

Водночас низка користувачів висловили думку, що Підвербна занадто пізно народила дитину, у 65 років, та передбачувано те, що у підлітковому віці дівчинка залишилась без мами.

Валентина Підвербна: як складалося її життя

Півтора роки тому, у червні 2024 Валентина Підвербна в інтерв’ю для ТСН.ua вперше та відверто розповіла про свою складну та подекуди трагічну біографію.

«Я народилась 14 квітня 1945 року в Чернігові. Моя мати була учасником війни. Я працювала медсестрою, тому знала про те, що існує штучне запліднення. Будучи молодою я була заміжня, але сенсу ніякого від цього не було. Тоді мені був 21 рік. Сама розлучилася з чоловіком. Гроші на штучне запліднення збирала декілька років. Відкладала, заробляла завдяки тому, що торгувала на базарі. Продавала консерви, продукти. Я дуже хотіла дитину, а коли народила, то моєму щастю не було межі. Донька була і є для мене сенсом життя. Крім неї у мене нікого немає. Ні родичів, ні друзів», — ридаючи, розповідала Валентина Підвербна.

Та додавала: «Мені дуже важко без неї. Мене покарали, забравши доньку від мене».

Про свою доньку Валентина Підвербна казала, що безмежно любить її, але водночас характеризула так: «Куди вітер подує — туди вона і йде. Що їй скажуть, то вона і слухає. Як це забрати, забрати моє дитя. Я її народила!».

Під час останніх інтерв’ю Підвербна з особливою увагою наголошувала, що робить ремонт у квартирі, тому як не полишає надії, що колись, не дивлячись на судові рішення про відібрання дитини, Аня все ж таки до неї повернеться та побачить гарні умови. Ремонт жінка робила вкрай повільно — вона казала, що пенсія у неї маленька, а вартість сучасних будматеріалів величезна.

Своє останнє інтерв’ю для ТСН.ua Валентина Підвербна дала зранку 15 вересня цього року.

Тоді вона розповіла нам із сумом в голосі, що відчула, що найближчим майбутнім донька вже не повернеться жити з нею, тому вирішила доробити ремонт, щоб пожити в нормальних умовах.

Своєю чергою, життя Ані Підвербної останнім часом теж змінилося. За словами її опікунки Олени Ятченко, дівчинці було зроблено важливу операцію на очах, дитина відкрила в собі музичний талант, мешкає в комфортних умовах, має свою окрему кімнату. За словами Олени Ятченко, всього цього раніше у Ані не було.

Історія родини Підвербних: що відомо

Однією з останніх важливих подій у житті Валентини та Анни Підвербних було те, що наприкінці травня цього року Новозаводський районний суд Чернігова постановив відібрати дівчинку у її 80-річної мами Валентини Підвербної.

Як було зазначено в рішенні суду, він постановив відібрати неповнолітню Анну Підвербну від матері Підвербної Валентини Григорівни без позбавлення останньої батьківських прав до досягнення Підвербною-молодшою вісімнадцятирічного віку, тобто строком до 22 лютого 2029 року.

Про Аню Підвербну та її матір стало відомо в лютому 2011 року. Валентина Григорівна народила доньку у віці 65 років шляхом штучного запліднення.

Навесні 2023 року, коли Підвербній-молодшій було повних 12 років, спалахнув гучний скандал. У квітні дівчинка опублікувала в соцмережах низку дописів, в яких повідомила про те, що її мати, 78-річна Валентина Підвербна, начебто знущається з неї — дряпає, ображає, не дозволяє виконувати елементарні гігієнічні процедури.

Одразу після цього до квартири Підвербних приїхали правоохоронці, психологи, соцслужби. Дитина була вилучена і направлена до лікарні для обстеження, а згодом переведена до реабілітаційного центру.

Станом на зараз Аня Підвербна мешкає разом із своєю опікункою Оленою Ятченко. Остання працює швачкою, проживає також у Чернігові та, як вона каже, налаштована допомогти цій дитині знайти себе.

Своєю чергою лікар, який 14 років тому робив Підвербній штучне запліднення, розповідав ТСН.ua, що після скандалу з цією породіллю репродуктологи отримали рекомендацію не робити штучне запліднення жінкам, яким більше 55 років. Від офіційних коментарів лікар тоді відмовився, мотивуючи це тим, що у справі Підвербної тривали судові розгляди. В медичних колах лише додали, що Підвербна дуже прохала зробити їй штучне запліднення, тому як народження дитини було її мрією. Вона навіть будучи вагітною, торгувала консервами, щоб зібрати гроші до народження дитини.