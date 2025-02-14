Померла вчителька Марина Марченко з відомого муралу в Авдіївці: "Не дочекалась повернення додому"

У Дніпрі померла вчителька Марина Марченко з відомого муралу в Авдіївці.

Напередодні перестало битися серце авдіївської вчительки Марини Григорівни Марченко - вона була символом Авдіївки, очима, які бачили війну.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Марина Григорівна викладала українську мову в тамтешній, тепер уже вщент зруйнованій школі, була улюбленицею дітей. І саме вона стала прототипом для муралу, який намалювали на розбитій 9-поверхівці, яку місцеві називали "разукрашка".

Її зобразив австралійський художник Ґвідо ван Гелтен. Погляд педагогині був спрямований у бік Донецького аеропорту. А поруч - був напис "Боже, бережи Авдіївку". Марина Марченко - дуже любила своє рідне місто, але вимушена була евакуюватись у 2022 році. Бо ж її дім був зруйнований. Біля будинку з її муралом іще раніше був поранений її чоловік, з яким вони дуже любили співати разом.

Марина Марченко

"Війна кардинально змінила життя Марини Григорівни. З 2014 року Авдіївка опинилася під обстрілами, вчителька змушена була працювати в умовах постійної небезпеки. Попри страх і складнощі, вона залишалася у місті, допомагаючи дітям отримувати знання навіть під гуркіт снарядів. Її будинок було зруйновано, а Авдіївка опинилася під постійними атаками. Вона переїхала до Дніпропетровської області, де знайшла тимчасовий прихисток. На превеликий жаль, Марина Григорівна померла в Дніпрі, так і не дочекавшись повернення додому", - зазначили в Донецькій ОВА.

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