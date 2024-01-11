Померли в різний час: подробиці смерті ексзаступниці генпрокурора та її доньки

У Києві знайшли мертвими колишню заступницю генерального прокурора України Ольгу Колінько разом з її донькою Ярославою. Жінок знайшли в різний час, в двох різних квартирах, які були закриті зсередини.

Приголомшливі деталі загадкової загибелі експосадовиці та її доньки у столиці розповів в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

Поліція Києва знайшла тіла двох жінок

У Києві правоохоронці виявила тіла двох жінок: першою без ознак життя знайшли колишню заступницю генпрокурора України Ольгу Колінько, згодом у сусідній квартирі знайшли мертвою і її дочку Ярославу. Жінки жили в квартирах навпроти. Як повідомила “Суспільному” речниця Нацполу Олена Бережна, дивує те, що обидві оселі були зачинені зсередини, а у матері та доньки не виявили ознак насильницької смерті: “Тіла жінок були передані на судово-медичну експертизу, у результаті цього встановлять причини смерті та ухвалять подальші процесуальні рішення”.

Як померли жінки?

За попередніми даними поліції, жінки померли в різний час за зі значним інтервалом. Ольга Колінько померла 2 місяці тому у листопаді 23-го, а її донька близько 3 тижнів тому — у грудні 23-го. Інших подробиць правоохоронці поки навести не можуть, для цього потрібно провести додаткові експертизи. Відомо лише те, що Ольга Колінько, якій був 71 рік, вже довгий час хворіла і навіть не виходила з оселі. У побуті жінці якраз допомагала її донька Ярослава. Жила вона у квартирі поруч, яка також належала родині.

Як повідомляють ЗМІ, знайшли тіла жінок випадково — по стояку Колінько до сусідів почала текти вода. Ті викликали працівників ЖЕКу і поліції. Правоохоронці були змушені вибити двері, де і виявили тіло жінки. Згодом знайшли і тіло доньки Ярослави.

Попередня причина смерті ексзаступниці

Від джерел видання “Ракурс” в судово-медичній експертизі стало відомо, що в результаті розтину тіла Ольги Колінько було встановлено перелом хрящів гортані. Його могло спричинити придушення. Зараз проводиться розтин тіла доньки Ольги Колінько.

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Хто така Ольга Колінько?

Ольга Колінько за життя мала успішну юридичну кар’єру та займала високі посади в Генпрокуратурі в різні роки, зокрема, двічі по декілька років була заступницею генпрокурора — з 1993 по 2000, а потім знову з 2003 по 2005 роки, а з 2001 по 2003 очолювала Комітет з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією за президента Леоніда Кучми.

При цьому Ольга Колінько була яскравою посадовицею. Свого часу вона була однією з головних слідчих у гучній справі колишнього прем’єр-міністра України Павла Лазаренка, який, зрештою, був засуджений у США та до України ніколи не повертався.

Ольга Колінько — борець з корупцією?

Крім цього, Колінько також вела справи проти ексвіцеспікера Олександра Ткаченка, депутата Юхима Звягільського, особистого помічника голови Верховної Ради Олександра Мороза та інших політиків.

Як пишуть ЗМІ, Ользі Михайлівні Колінько неодноразово пророкували посаду Генерального прокурора України, але головне крісло ГПУ вона так ніколи і не посіла.

Чи не найбільше Колінько відома як “гонителька” ексгенпрокурора Святослава Піскуна часів Кучми та Ющенка, який певний час був її безпосереднім керівником. Вона звинувачувала його у паралельній комерційній діяльності під час роботи на посаді генерального прокурора.

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