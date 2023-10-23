Помічники ветеранів: як військовим отримати допомогу та консультації

В Україні запроваджують експериментальний проєкт допомоги воїнам, які повертаються з фронту. Йдеться про помічників ветеранів, які супроводжуватимуть військових у цивільному житті, допомагатимуть в оформленні пільг та зборі документів.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Валерія Кузнецова.

Артур Лисий - 24-річний ветеран, який заново звикає до цивільного життя. Він служив гранатометником в 131 розвідувальному батальйоні, звільняв з окупації село Олександрівку поблизу Херсона. Саме там через обстріл "Градами" Артур втратив ногу. З обуренням воїн згадує, як повернувшись після протезування у Вінницю, зіштовхнувся з хамством під час оформлення пенсії.

"Якщо ти десь там побігав і я тобі даватиму пенсію по вислузі років", - згадує Артур.

Артур Лисий

Допомогти бійцям подолати бюрократичні кола мають помічники ветеранів. В рамках пілотного проєкту уряду такі посади вже почали впроваджувати одразу у кількох областях. До кандидатів чимало вимог.

"Насамперед людина має бути з числа ветеранів, оскільки політика рівний рівному, люди мають бути психологічно стійкі, освічені", - каже завідувачка сектору у справах ветеранів на Вінниччині Інна Скакун.

Михайло Кузнєцов - один з перших офіційних помічників ветеранів у Вінниці. Він - полковник ЗСУ у відставці, його звільнили з армії 2018 року через інвалідність.

Михайло Кузнєцов

"Приходять з різними проблемами, в когось довідки, в когось питання. Це і члени сімей загиблих, безвісти зниклих. За потреби я можу також з ветераном пройти і допомогти у вирішенні проблемних питань", - каже Михайло Кузнєцов.

Артур з Михайлом зустрічаються вже не вперше. Саме він підказав ветерану, що він має право на квартирну чергу як військовий, який отримав складне поранення, і допоміг зібрати необхідні документи

"Круто, коли у людини є знання, і вона тобі допомагає", - каже Артур Лисий.

Серед 12 фахівців, які пройшли навчання і вже приступили до роботи у Вінниці, не лише колишні військові, але й дружини бійців.

"У першому випуску у нас є три жінки, які очікують чоловіків з перемогою. Чоловіки воюють, а жінки допомагатимуть тим, хто повертається додому", - зазначає завідувачка сектору у справах ветеранів на Вінниччині Інна Скакун.

За потреби помічники ветеранів можуть навідувати бійців вдома, аби допомогти, підтримати і зрештою - просто вислухати.

Військовий Артур Лисий в офісі помічника ветеранів.

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Нагадаємо, у Львові водій автобуса зачинив двері перед військовим без ноги.

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