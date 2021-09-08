Помилка у назві вулиці у Чернігові допомогла заново відкрити історію подвигу льотчика

Майже через 50 років правильне прізвище героя, який загинув в авіакатастрофі, увіковічнили.

Жителі Чернігова потерпають через помилки у назві своєї вулиці. Вони не можуть переоформити документи, змінити паспорт або прописати дітей. Коли вони звернулися до чиновників, щоб з'ясувати, як же правильно називається їхня вулиця - натрапили на дивовижну історію про подвиг льотчика, на честь якого від самого початку її було названо.

Про це йдеться 8 вересня у сюжеті ТСН.19:30.

Про цю вулицю у Чернігові не знають гугл-карти, інші топографічні сервіси і навіть реєстр українських вулиць. У документах місцевих жителів - суцільна плутанина. У назві цієї вулиці одразу дві помилки - фактична і орфографічна.

На одних табличках вулиця називається Матчанова , на інших - Мотчанова. Одна літера, а проблем ціла купа — важко переоформити права власності, змінити паспорт, прописатися.

Місцева мешканка пані Валентина показує найстаріші документи на право власності за 1978 рік, де назва вулиць через “о” — Мотчанова.

Але у 2009 році перед черговими парламентськими виборами один із кандидатів зробив “подарунок” виборцям - замість традиційної корупційної гречки привіз нові таблички з адресами для кожного двору. Назву вулиці було написано через “а” - Матчанова.

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Коли місцеві мешканці взялися з'ясовувати справжню назву вулиці, то дізналися про трагічну історію, яка сталася 6 квітня 1973 року. Тоді на полі поблизу цієї вулиці розбився літак, в авіакатастрофі загинув один з пілотів — підполковник Віктор Молчанов. Виявляється, він врятував мешканців цієї вулиці, коли відвів військовий літак МіГ-21У, який втратив керування, у поле — подалі від людських будинків.

Безпосереднім учасником тих подій був льотчик-інструктор Леонід Рудецький. Того дня він був в одному літаку з підполковником Молчановим.

Це був звичайний навчальний політ. Вони злетіли, набрали висоту 70 метрів, аж раптом у літака зупинився двигун і почалася пожежа. “Від зльоту до падіння минуло 20 секунд”, - пригадує він. Віктор Молчанов обгорів повністю і помер через 5 днів. Леонід Рудецький отримав 56% опіків тіла.

На згадку про цю подію вулицю вирішили назвати на честь загиблого льотчика, але вже тоді у 1970- х допустили першу помилку, написавши його прізвище через букву “н”.

Тепер, коли минуло вже майже 50 років, місцева влада виправила цю несправедливість. Нині вулиці повернули назву Молчанова.

Новини України: у Чернігові жителі потерпають через помилки у назві своєї вулиці

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