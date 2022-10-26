Помста лікарям чи порятунок від банкрутства: подробиці скандалу в пологовому будинку Києва

У столичному пологовому будинку звільнені лікарі звинуватили адміністрацію у помсті, та ж запевняє, що рятують заклад від банкрутства.

Лікарі одного зі столичних пологових будинків скаржаться, що адміністрація закладу намагається позбутися від небажаних працівників. Керівництво ж запевняє: це вимушений крок, щоб уберегти пологовий від банкрутства.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

У вівторок, 25 жовтня, у конференц-залі столичного пологового будинку зібралися досвідчені акушери-гінекологи, щоб обговорити не медичні проблеми. Вони стверджують, що їх звільняють незаконно.

“Уся ця ситуація виглядає як розправа, помста над тими, хто, маючи самоповагу і професійну гідність, насмілився висловити свою громадянську позицію і сказати "ні " адміністрації нашого пологового будинку”, - заявила акушерка-гінекологиня, голова профспілки КНП “Київський міський пологовий будинок №3” Марина Пучко.

Лікарі кажуть, що конфліктна ситуація виникла ще у січні цього року. У закладі готувалися до чергових виборів на посаду керівника й для початку мали обрати членів виборчої комісії. І тут, стверджують медики, деяким із них почали погрожувати. І не лише звільненням.

Один із лікарів, демонструючи відео з камер спостереження, стверджує, що на нього було скоєно напад, який був пов'язаний саме з виборами у лікарні.

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“Мене положили обличчям на асфальт, витягнули пістолет, приставили до обличчя і грубою російською мовою сказали – ну що, тепер ти не будеш писати свої пости у фейсбуці?” - розповідає завідувач жіночої консультації КНП “Київський міський пологовий будинок №3” Сергій Бакшеєв.

Після нападу Сергій пішов за захистом до профспілки пологового будинку, та звернулася до адміністрації за поясненнями. Відповідь керівника виявилася несподіваною.

Виконувач обов’язків директора КНП “Київський міський пологовий будинок №3” Назарій Гичка перепитав: “Хтось когось побив? може то шоу було організовано?”.

Через початок війни вибори керівника так і не відбулися, натомість почалася хвиля звільнень. Аргументи керівника пологового – через масовий виїзд жінок за кордон пацієнтів стало мало, а відповідно й грошей, які мала за них отримувати лікарня. Отже, утримувати великий колектив немає можливості. Схожа ситуація, каже, по всіх пологових столиці.

“Кількість пологів різко впала по місту Києву. І це ще не кінець, це можливо тільки початок. Я як керівник виконую свою функцію, приймаю управлінські рішення для збереження роботи підприємства”, - пояснює Назарій Гичка.

Лікарі тим часом звернулися до президента, міської ради, профспілки та до Мінохорони здоров’я. Вони просять захистити їхні права.

Заступник міністра Олексій Яременко щодо таких конфліктів зазначив, що медична реформа зробила всі заклади досить автономними. Однак, він спростовує заяви пана Гички щодо масових скорочень в системі охорони здоров‘я.

“Як і будь-яке підприємство, вони мають сідати за круглий стіл, обговорювати свої питання, а не хтось зверху має прийти і вирішити - оцей правий, а оцей ні. Взагалі ж масові звільнення працівників ми не спостерігаємо в системі”, - запевняє він.

Обурені лікарі звертають увагу, що мова йдеться не лише про них особисто, а й про права пацієнтів. Адже з початку війни з країни виїхало дуже багато спеціалістів й скорочення кваліфікованих кадрів на цьому тлі виглядає досить дивним. Тим паче, що в саме цьому закладі звільняють вибірково.

“Більшість [звільнених] становлять саме ті працівники, які в березні підписали колективне звернення проти свавілля, мобінгу, цькування адміністрацією трудового колективу”, - стверджує Марина Пучко.

Серед них, зокрема, опинилися Заслужений лікар України, акушер-гінеколог та батько сімох дітей... Більшість звільнених - лікарі вищої категорії, кандидати медичних наук, за якими йшли пацієнти.

Лікарі все ще чекають реакції від міської влади та сподіваються зберегти свою роботу. Щоб їхній досвід та фаховість знадобилися та тисячі нових українців з’явилився на цей світ без зайвих ускладнень.

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