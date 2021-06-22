Помста природи та зміна клімату: екологи розказали, чому в Україні стались пилові бурі

Екологи наголошують, що подібні бурі ми спостерігатимемо і в подальшому.

В Україні, зокрема в Києві, у вівторок, 22 червня, спостерігались пилові бурі. Це сталось через вирубку лісів, меліорацію боліт та є наслідком зміни клімату.

Про це у коментарі ТСН.ua сказав еколог Олег Листопад.

Також читайте Медики назвали категорії киян, які найважче перенесли смог у столиці

"Це ми на власні очі бачимо ті зміни клімату, про які ми читаємо та слухаємо. От тепер ми їх спостерігаємо. Це сталось після масштабної меліорації на Поліссі, зокрема висихають торфовища та грунт, тим більше спека. Плюс є ще вітер. Це все піднімається в повітря і його настільки багато, що ми вже почали це бачити і на жаль, вдихаємо", - каже Олег Листопад.

Еколог, засновник громадської організації "Київський еколого-культурний центр" Володимир Борейко ТСН.ua наголосив, що теперішні пилові бурі - це ще і наслідок вирубування лісосмуг.

"Такі пилові бурі в Києві ми спостерігаємо вже вдруге. Перша пилова буря була вже в квітні 2020 року. Це - через те, що в Україні за останні 20 років безконтрольно знищили величезну кількість лісосмуг, які захищали нас від вітрів, ураганів, пилу та піску. А тому те, що ми маємо зараз - це розплата жадібній людині від матері-природи", - каже еколог.

Екологи наголошують, що подібні бурі ми спостерігатимемо і в подальшому, оскільки це наслідок безвідповідального ставлення людини до природи.

"Потрібно планомірно згортати всі програми видобутку торфу. Видобування торфу - це дуже небезпечно. Нам потрібно від цього відмовитись, щоб зберегти клімат. Друге - ті болота, які раніше осушували, але ще можна відновити, потрібно відновлювати. Треба відновлювати заплави річок. Для того, щоб все це працювало, потрібні державні програми і фінансування", - каже Олег Листопад.

Нагадаємо, небо над Києвом у вівторок, 22 червня, вкрила пилова буря. Через це впала видимість, а у повітрі літав пісок.

Через спеку Київ накрила шкідлива димка – пряме включення

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання