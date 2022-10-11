Помста Путіна та фурор "Z-патріотів": політолог назвав три причини масованого обстрілу України

Український політолог Володимир Фесенко назвав три причини масованого ракетного обстрілу України: перша - це помста Путіна за Кримський міст, друга - "відновити авторитет серед "Z-патріотів", третя - знищення критичної інфраструктури.

Про це Фесенко сказав в інтерв'ю ТСН.ua

"Це точно помста. Перша та основна причина того, що відбулось - це особиста помста Путіна за особисту образу. Кримський міст - це сакральний об'єкт для Путіна. Путін особисто відкривав цей міст, були заяви, що це - "червона лінія". Диктатор, як і українці, сприйняли удари по Кримському мосту, як подарунок Путіну. Диктатор був ображений. Друге - після того, що сталось з Кримським мостом, у Росії з'явилось багато критики на адресу Кремля, керівництва Росії та особисто Путіна. І тут треба було реагувати не тільки через образу Путіна, а потрібно було відновлювати авторитет і якось показати прихильниками "партії війни", Z-патріотам "могутність російської зброї". А як це зробити? От для пропаганди найкращий сценарій - масована ракетна атака по Києву", - пояснив політолог.

Володимир Фесенко наголосив, що росіяни невипадково обстріляли центр Києва, де розташовані пам'ятники Грушевському та Шевченку. Вони били саме туди, щоб показати, як нищать столицю України.

"Цього хотіли Z-патріоти. Вдарили символічно по центру Києва. Це - невипадково. Били не просто по центру Києва, а біля пам'ятників Грушевському та Шевченку. Це могли бути символічні об'єкти. Їм треба було показати Київ у вогні. Третя причина - планувались удари по об'єктах критичної та енергетичної інфраструктури України. Це було очевидно ще у вересні. Перший такий удар був по Харкову. Плани бути вдарити по різних об'єктах, але пізніше. Це планували зробити під час опалювального сезону. А тому вони в авральному режимі робили це", - пояснив політолог.

Експерт наголосив, що в Росії немає таких ресурсів, щоб обстрілювати Україну щодня. Проте коли Росія програватиме на фронті, масовані ракетні удари поновляться.

Ракетний обстріл України

Російські окупанти у понеділок, 10 жовтня, масовано обстріляли Україну. Терористи завдали ракетного удару по центру Києва. Внаслідок ракетного обстрілу у Києві загинув 41-річний начальник відділу департаменту кіберполіції Юрій Заскока. Поліцейський у момент удару саме їхав бульваром Шевченка на роботу. Загалом відомо про 5 загиблих людей від російських ракет, якими окупанти вдарили по декількох районах Києва 10 жовтня.

Також росіяни вбили лікарку з "Охматдиту", яка саме їхала на роботу. Сиротою залишилась 5-річна дитина.

10 жовтня Росія обстріляла Львів. Через удари по енергетичній інфраструктурі області 90% Львова залишилось без електрики.

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