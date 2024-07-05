Помста року: у Миколаєві "Казанова" наводив ракети Путіна на будинки жінок, які йому відмовили

Стали відомі подробиці кримінально-любовної історії, яка трапилась в Миколаєві.

Як з’ясував ТСН.ua, зараз Центральний районний суд Миколаєва розглядає справу, в якій йдеться про те, що 46-річний чоловік, працівник одного з поштових відділень, отримавши номер телефону однієї з клієнток цієї пошти (жінка в той момент отримувала відправлення), згодом почав надсилати їй повідомлення. Іншими словами, пропонував спілкування.

"Жінка не бажала підтримувати спілкування. З часом обвинувачений повідомив їй, що співпрацює з спецслужбами РФ та надасть їм координати її будинку для нанесення ракетного удару", - офіційно повідомила пресслужба суду, посилаючись на матеріали справи.

Далі події розгортались за таким сценарієм: про шантаж з боку чоловіка дізнались українські правоохоронці, справа дійшла до суду. У судовому засіданні жінка, якій цей працівник свого часу надсилав пропозиції спілкуватись, упізнала його.

Але, як з’ясувалось, в біографії обвинуваченого ця жінка була далеко не єдиною, до кого він залицявся таким чином, погрожуючи наведенням російських ракет.

"Ця жінка – не одна така. Вона просто остання свідок. Жінок було декілька, з якими він працював по такій схемі. Спочатку на нього вийшли ФСБшники, які запропонували йому співпрацю. Він погрожував жінкам", - повідомили ТСН.ua в пресслужбі суду.

До цього в суді додали, що цей чоловік неодружений, його справа слухається з 2023 року.

Як з’ясував ТСН.ua, за даними правоохоронців, на один з будинків обвинувачений свого часу наводив російські ракети, скинувши своїм кураторам координати, але прильоту по ньому не було. За інформацією джерел ТСН.ua, на судові засідання приходили декілька жінок. Чи всіх він шантажував, погрожуючи скинути координати їхнього житла путінській армії – встановлюється під час судових засідань.

В пресслужбі суду також додають наступне: "Відповідно до матеріалів справи, обвинувачений погодився, за грошову винагороду, надавати особам, які позиціонували себе, як представники РФ, інформацію про дислокацію підрозділів ЗС України та об’єктів критичної інфраструктури у м.Миколаєві".

Також, за даними суду, в подальшому, він надсилав інформацію, із зазначенням географічних координат місць, де на його думку розміщуються підрозділи ЗС України.

"Одне з повідомлень містило координати житлової багатоповерхівки, яка жодним чином не використовується для військових цілей", - резюмували в суді.

Зараз цьому чоловікові інкримінується декілька статей кримінального кодексу. В тому числі – державна зрада. Якщо його вину буде доведено, то він може отримати довічне позбавлення волі.

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