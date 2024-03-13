Помста за Кривий Ріг та Суми: по всій Росії лунали вибухи та палали пожежі (відео)

У ніч на 13 березня росіянам не спалося одразу в кількох регіонах.

Холодна помста росіянам від невідомих добрих дронів. Після нелюдського удару по багатоповерхівках в Кривому Розі, Сумах та на Донеччині Росію атакували десятки БПЛА. У Бєлгороді, Рязані, Воронежі і Ростові усю ніч лунали вибухи. Уражені черговий ворожий НПЗ та навіть будівля ФСБ РФ.

Де росіянам було найгарячіше та куди насправді летіли дрони цього разу - дивіться в ексклюзиві TSN.ua.

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Росіян бомблять дрони

Українці вистояли, а тепер прийшла черга "прастих расіян". 12 березня gрезидент Володимир Зеленський отримав звіт від ЗСУ, ГУР та СБУ про ефективність вітчизняних дронів і пообіцяв помститися рашистам за удар по багатоповерхівці у Кривому Розі.

"Ми будемо завдавати російській державі втрат у відповідь – цілком справедливо. Вони у Кремлі повинні привчитися до того, що терор для них не буває безкарним. Цих хворих уже нічого не вилікує від зла, але втрати вони відчують", - сказав Зеленський.

На помсту чекали недовго. Уже в ніч на 13 березня росіянам не спалося одразу в кількох регіонах. Першим зустрічати "повітряних гостей" почав російський Волгодонськ, що у Ростовській області. Місцеві публікували відео нічного неба над містом, яке аж світиться від роботи ППО.

Росіяни - в паніці

У російських медіа почали вити від страху, адже поряд з містом розташована Ростовська АЕС. Хоча насправді вона навряд чи була ціллю дронів, російські терористи напевно бояться, що з ними вчинятимуть так само, як вони роблять в Україні.

Куди саме долетіли дрони - невідомо. Губернатор Воронезької області заявив, що його регіон атакували одразу 40 дронів і всі були "збиті". Щось не віриться, утім російські телеграм канали уже розповсюджують фото наслідків збиття одного з них - уламки БПЛА потрапили у місцевий ринок, розкидавши по сторонах десятки пар пальоних китайських найків.

Атаковано російський аеродром

ЗМІ припускають, що спражньою ціллю аж такої кількості дронів міг бути військовий аеродром Балтимор під Воронежем, де базується російська стратегічна авіація. Підтверджує це і один з російських воєнкорів, який видає себе за експерта в питаннях авіації.

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Прильот по НПЗ в Рязані

Але уже по-справжньому весело було у Рязані. Внаслідок прильоту дрона там загорівся місцевий нафтопереробний завод - уже третій поспіль на Росії.

Нагадаємо, за даними українських ЗМІ, минулі два удари по ворожим підприємствам у Ленінградській та Липецький областях були роботою українських спецслужб. Цього ж разу, як бачите, ніхто і не намагався завадити дрону спокійно пролетіти над містом, а потім і з високою точністю влучити по території підприємства.

За даними російський ЗМІ, пташка пошкодила дві установки з переробки палива. Площа пожежі складає близько 200 м². Наразі відомо щонайменше про 2 постраждалих. Через втрату обладнання НПЗ не працюватиме щонайменше 2 місяці, пишуть рашисти.

13 березня ж були атаковані одразу 3 російські НПЗ - в Рязані, Кстово Нижегородської області та Кірішах Ленінградської області. Атакували підприємства, які входять до топ-5 по потужності в РФ, дрони СБУ, пише з посиланням на власні джерела у Службі Українська правда. Також СБУ разом з іншими представниками сил оборони атакували дронами авіабазу ВПС Росії у Бутурлінівці та військовий аеродром у Воронежі.

Атакували дрони також Бєлгород. Місцеві ЗМІ публікують фото влучання дрона у фасад місцевого представництва ФСБ РФ - там пошкодило покрівлю та повибивало вікна.

Прилетіло по ФСБ у Бєлгороді

Бєлгородський губернатор Гладков очевидний удар по ФСБ не підтвердив, заявивши, що нібито один з двох українських БПЛА впав у річку, а інший влучив у багатоповерхівку. Внаслідок нібито українських обстрілів в Бєлгородській області без світла та тепла залились 45 000 росіян.

У російському Міноборони ж брешуть, що все збили і називають рекордну кількість дронів, яка летіла на РФ - 58. Пізніше до статистики додали ще нібито 7 збитих БПЛА. На крайній дронновий наліт навіть відреагував Путін. Каже, українці нібито "хочуть зірвати йому вибори".

"Головна мета, я в цьому не сумніваюся, полягає в тому, щоб якщо не зірвати президентські вибори в Росії, то хоч якось завадити нормальному процесу волевиявлення громадян", - заявив очільник Кремля.

Цікава ця атаки і тим, що чи не вперше у відкритому доступі з’явилось якісне відео БПЛА, який пролітає повз. У профільному виданні Defence Express, уже ідентифікували дрон.

Кажуть, він схожий на українську розробку під назвою "Лютий". Журналісти кажуть, що його презентували лише у листопаді 2023 року, а вже зараз він бомбить Росію. При цьому вражає технологічність цієї пташки, бо влучає вона вкрай прицільно.

"Від Defense Express зазначимо, що наведені вище дані з рашистських ресурсів можуть свідчити про те, що застосування із нашої сторони далекобійних та потужних дронів-камікадзе набуває все більш системних ознак. При цьому слід відзначити також високу точність влучання, бо у випадку із вакуумними установками на НПЗ йдеться про, що "пташка" має влучити у своєрідну "колону" діаметром кілька метрів та висотою в кілька десятків метрів.

Також при цьому слід наголосити, що дрон-камікадзе "Лютий" як вітчизняна розробка продовжує лишатись дещо таємничим. Бо із його характеристик у відкритому доступі наразі відомо лише про два параметри – дальність польоту до 1000 кілометрів та маса бойової частини в 75 кілограмів. Нагадаємо, що вперше зовнішній вигляд дрона-камікадзе "Лютий" було показано лише в листопаді 2023 року, але при цьому демонструвалась лише модель цього літального апарата", - йдеться у повідомленні Defense Express.

Нагадаємо, що атакували Росію дронами і вчора. Загалом про вибухи повідомляли у 9 регіонах Росії, зокрема щось цікаве коїлося у Московській, Тульській, Брянській, Бєлгородській, Курській та Воронезькій областях. Палало і в російському Санкт-Петербурзі, там вогонь охопив південну ТЕЦ.

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