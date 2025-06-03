Помста від Путіна за літаки: військовий експерт попередив про загрозу у найближчі дні

Ігор Романенко

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Завдяки унікальній тактиці запуску з фур та інтеграції штучного інтелекту, українські Сили оборони завдали невідплатної шкоди елементам ядерної тріади Росії.

Україна здійснила безпрецедентну операцію під кодовою назвою «Павутина», вперше масово атакуючи російські військові аеродроми, на яких базувалися літаки стратегічної авіації РФ.

117 FPV-дронів-камікадзе, випущені з фур поблизу летовищ, знищили та пошкодили понад 40 ворожих літаків стратегічної та дальньої авіації.

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Ця блискавична і синхронна спецоперація, яка готувалася півтора року, призвела до вражаючих втрат для окупантів — 34% їхньої стратегічної авіації.

Майстерність виконання вразила світ, адже нашим спецслужбам довелося тривалий час знаходитися поруч з управлінням ФСБ в одній з областей РФ.

Законна відплата за ракетний терор

Як зазначає військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко, ця атака FPV-дронами на російські аеродроми є «цілком логічною та законною відплатою за порушення норм та правил ведення конвенційної війни». Росія активно використовувала стратегічну та дальню авіацію, яка є елементом ядерної тріади, для ракетних ударів по українських містах, свідомо ігноруючи всі міжнародні норми.

Ігор Романенко нагадує, що перші спроби ударів по аеродрому «Енгельс-2» були ще у 2022 році. Тоді росіяни вважали свої літаки недосяжними. Навіть скаржилися американцям, мовляв, українці атакують «святиню» — елемент ядерної тріади, що «пахне» третьою світовою війною. Проте їм було чітко пояснено:«Якщо ракети будуть летіти на українські міста зі стратегічних бортів, то ми залишаємо за собою право знищувати їх».

Після короткої перерви, Росія знову вдалася до масованих ударів, як, наприклад, останній комбінований удар із залученням до 500 засобів повітряного нападу.

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Навчились відбиватися своєю зброєю

На думку генерал-лейтенанта, українські Сили оборони довго та ретельно шукали шляхи та методи для гідної відповіді. Україна модернізувала свої засоби ураження, показавши можливості далекобійних дронів власного виробництва. Це стало особливо важливим на тлі заборони від американців завдавати ударів їхньою далекобійною зброєю по території Росії.

«Нам довелося робити ставку на те, що маємо та виробляємо самі», — підкреслює Романенко, додаючи, що над цим працювали фахівці ГУР, СБУ та ССО. Він також згадує рейди окремих представників цих структур на територію РФ, метою яких було знищення або пошкодження ворожих літаків, і які, на жаль, не повернулися додому.

До речі, за словами експерта, росіяни здогадувалися про такі намагання, про що свідчить їхнє місячне пересування літальних апаратів між аеродромами, щоб збити з пантелику українську розвідку та союзників. Проте, як зазначає експерт, «там, де працюють, завжди знаходять потрібний шлях».

Дрони з фури та повторення морського успіху

Ідея з використанням фур для запуску FPV-дронів виявилася надзвичайно ефективною. Контейнери з безпілотниками були встановлені неподалік від російських аеродромів, що дозволило їм несподівано та швидко атакувати літаки противника одночасно на декількох об’єктах.

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«Російська ППО, яка знаходиться біля аеродромів просто не могла протидіяти проти такої кількості FPV-дронів. Дронів „малюків“ було дуже багато, виявляти та знищувати їх було складно», — зазначає Ігор Романенко.

Військовий експерт підкреслює цікаву деталь, під час операції «Павутина» використовували штучний інтелект.

«FPV-дрони навчали та тренували діяти передусім проти Ту-95. А щодо А-50 — це літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління, за яким ще з початку війни полювало наше ГУР, бо він один значно піднімає ефективність застосування авіації, а також наземних та морських засобів ураження», — додає Ігор Романенко.

Цей успіх експерт порівнює з досягненням 2023 року, коли українські Військово-Морські Сили та Сили оборони знищили третину російських кораблів Чорноморського флоту, змусивши їх передислокуватися з Севастополя. «Це було неймовірне досягнення стратегічного рівня на морі», — зазначає Романенко.

Що чекає після атаки на російську авіацію?

За аналогією з Чорноморським флотом, експерт прогнозує, що російська стратегічна авіація тепер буде змушена переміститися подалі від лінії фронту, можливо, навіть за Урал або до Владивостока. Якщо раніше бомбардувальники спокійно заходили на точки пуску над Каспійським морем, то тепер їхня самовпевненість значно похитнеться.

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Хоча Романенко погоджується, що успіх «Павутини» буде складно повторити, він переконаний, що схожі атаки на російські аеродроми варто продовжувати.

Раніше українські дрони вже завдавали ударів по аеродрому «Енгельс-2», вражаючи місця розташування ракет для стратегічної та дальньої авіації, що призвело до пошкодження та знищення значної кількості ракет.

«Ми просуваємося вперед у боротьбі за небо, робимо це послідовно, набираючи потугу», — зазначає він.

Логістичний колапс з фурами

Ігор Романенко додає, що операція «Павутина» показала ефективне використання невеличких FPV-дронів. Виявляти їх та знищувати силам ППО дуже важко.

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«Дрони, які працюють на дальніх відстанях мають більшу поверхню для відбиття, тобто їх простіше виявляти і знищувати. Саме тому зараз у Росії логістичний колапс. Вони масово зупиняють та перевіряють усі фури, шукають сховані FPV-дрони. До речі, мала б спрацювати ще п’ята фура біля аеродрому на Далекому сході. Автомобіль зупинили для перевірки і він самопідірвався», — розповідає Ігор Романенко.

Відповідь від Путіна обов’язково буде

На жаль, за словами військового експерта, росіяни знайдуть чим замінити знищені та пошкоджені літаки для нових атак. Хоча Росія не виробляє нових літаків стратегічної авіації, вона підтримує старі і має потужну промисловість з виробництва тактичної авіації (Су-34, Су-30, Су-35).

Ігор Романенко застерігає від надмірної ейфорії. Він підкреслює, що такий трюк, де у фурі були сховані FPV-дрони, навряд чи буде знову виконано.

«Це лише ефективний епізод війни, але не більше того. У кого з цього приводу є сумніви, нехай подивиться ситуацію на фронті, а вона там доволі складна», — зауважує він.

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Проте потенціал російської стратегічної авіації знижено, хоч і не знищено повністю. Романенко попереджає, що Росія намагатиметься його відновити, і, будучи дуже мстивою, шукатиме привід для відповіді.

«Такі плани в Кремлі вже будують, аби помститися українцям за відчайдушну атаку. Тому слід очікувати від Путіна якихось зухвалих дій у відповідь вже найближчим часом. Усім нам варто бути максимально пильними у найближчі дні, бо це, на жаль, обов’язково станеться», — підсумовує експерт.

Нагадаємо, 1 червня СБУ провела історичну спецоперацію в тилу РФ. Одночасно було уражено чотири військові аеродроми в тилу країни-агресорки: «Бєлая», «Дягілєво», «Оленья» та «Іваново». Уражено 41 літак, серед яких А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160.