"Помста" за літаки: Жданов розповів, коли очікувати ракетного удару від армії РФ

Олег Жданов, Володимир Путін / © ТСН.ua

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Служба безпеки України провела унікальну спецоперацію під кодовою назвою «Павутина» зі знищення російської стратегічної авіації. Дрони-камікадзе уразили понад 40 літаків на чотирьох аеродромах, серед яких — розвідувальний літак-навідник А-50 та бомбардувальники Ту-95 і Ту-22 М3.

Чи очікувати від Росії відповіді на нашу спецоперацію, чи є чим ворогові атакувати та скільки часу йому знадобиться на відновлення — про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Коли Росія може завдати удару

Україна вивела з ладу фактично третину стратегічної авіації Росії, пояснює Олег Жданов.

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«Це величезний плюс. Я не скажу, що на 100% знищили, але з ладу вивели. Сьогоднішній день (2 червня) дуже показовий. У нас усі повітряні тривоги стосуються балістичної небезпеки. Ми уразили саму боєву частину, саму технічно справну частину стратегічної авіації Російської Федерації. Аеродром „Оленья“, звідки постійно злітали стратегічні літаки для завдавання ракетних ударів», — каже експерт.

За його словами, якщо б сьогодні літаки на аеродромі «Оленья» були працездатні, то ворог би вже завдав удару у відповідь. На думку Олега Жданова, «помста» від РФ можлива не раніше, ніж через один-два тижні.

«Повірте, сьогодні ми б уже тут усі сиділи по укриттях, і наша ППО відбивала б масований ракетно-шахедний удар. А так це була найбільш технічно справна частина стратегічної авіації. Я думаю, що якщо ми побачимо якийсь удар у відповідь, то це буде не раніше одного чи двох тижнів. Поки вони обстежать літаки, які придатні до технічного використання, поки вони їх зберуть на одній базі, поки вони приведуть їх до ладу в плані технічного обслуговування і підготовки — тільки тоді ми можемо з вами побачити, як вони там кажуть, помсту», — каже Олег Жданов.

Чи може РФ «помститися» «Орешніком» або ядерною зброєю

Олег Жданов зазначив, що від російських пропагандистів уже лунають заклики про застосування тактичної ядерної зброї проти України. Втім, на його думку, РФ на це не наважиться.

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«Лунають виклики, деякі „Z-патріоти“ кажуть, що треба вдарити тактичною ядерною зброю по мостах у Києві. Я думаю, що питання ядерної зброї не стоїть на порядку денному, тому що там і Китай буде категорично проти, і США. І для Росії спроба її застосувати може бути останньою спробою взагалі в цій війні», — каже Олег Жданов.

Водночас «Орешнік», яким любить лякати Путін, ймовірно, виведений з ладу, вважає експерт.

«Там величезні проблеми щодо його працездатності. Є інформація, вона не підтверджена офіційно, що було декілька спроб запуску. „Орешнік“ не пройшов остаточні випробування. Так, один вдалий пуск був по місту Дніпру. Потім вони намагалися його ще застосувати, але є інформація, що був вибух ракети просто в шахті, тож комплекс виведено з ладу. Отже, там велике питання, літає він чи ні. Те, що вони швидко поставили його на озброєння, включили до складу збройних сил РФ, не говорить про те, що він пройшов державні випробування і дає 9 позитивних пусків з 10», — пояснює Олег Жданов.

Чи може РФ завдати потужного удару балістикою

З балістичними ракетами, за словами Олега Жданова, в Росії також є проблеми.

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«Як бачите, балістики теж дуже мало. Річ у тому, що там же не тільки ракети. Вони виробляють до 50 ракет „Іскандер“ на місяць, можуть зібрати. Але пускова установка, вона ж теж не вічна, вона після певної кількості пусків потребує регламентного ремонту й відновлення її працездатності», — каже експерт.

На його думку, реальні спроможності ворога не такі великі, як заявляє РФ.

«Я теж думаю, що якщо б у них там стояла ракетна бригада, а це десь 12–18 пускових установок по дві ракети на кожну, то ми з вами ловили б удар балістичними ракетами. Там теж спроможності не такі вже великі, як заявляє РФ. Але пропаганда ж каже, що зараз ми масованого балістичного удару завдамо по території України — не дуже у них виходить», — каже Олег Жданов.

Скільки часу Росії потрібно на відновлення

Водночас відновити пошкоджені та втрачені внаслідок спецоперації СБУ російські літаки майже неможливо, пояснює експерт.

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«Там величезна проблема. Сьогодні дуже важко сказати, скільки часу потрібно на відновлення. Річ у тім, що РФ на сьогоднішній день жодного з літаків стратегічних не виробляє, причому вже дуже давно. Ні Ту-160, ні Ту-22М3, ні Ту-95. Ту-160 вони спромоглися всією державою за наказом Путіна 2019 року один зібрати. Обізвали його Ту-160М — модернізований. Але цей літак був зібраний за рахунок того, що на складах заводу знайшли готовий фюзеляж ще часів Радянського Союзу. Вони його нафарширували і отримали один літак», — каже Олег Жданов.

За його словами, спочатку російській армії потрібно провести повну технічну ревізію, щоб відокремити ті літаки, які можна відновити, від тих літаків, які неможливо відновити.

«Потім розібрати на запчастини все, що не можна відновити, і тоді лише взятися до відновлення літаків. Річ у тому, що технологічних ланцюжків з виробництва цих літаків у Росії вже не існує давним-давно. Чому цей удар настільки болісний для Російської Федерації? Це втрата безповоротна», — пояснює Олег Жданов.

Раніше ТСН.ua зібрав усе, що відомо на цей час про небувалий удар по російській бойовій авіації.

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