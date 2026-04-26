Помста за 90 мільярдів: Зеленський пояснив, чому РФ посилила удари по Дніпру

Володимир Зеленський / © Getty Images

Реклама

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що посилення російського терору проти цивільної інфраструктури та логістики є прямою реакцією Кремля на розблокування масштабної фінансової допомоги для України.

Про це, як повідомляє наша кореспондентка ТСН Олена Чернякова, глава держави заявив під час спільного брифінгу з президенткою Молдови Маєю Санду, коментуючи останні атаки окупантів на Дніпро та об’єкти «Укрзалізниці».

Росія реагує на посилення України та розблокування коштів

На переконання президента, виділення Україні пакету у 90 мільярдів євро стало сигналом для агресора, що країна не залишиться наодинці з ворогом. Зеленський наголосив, що ці кошти дозволять не лише стабілізувати бюджет, а й суттєво наростити внутрішнє оборонне виробництво.

Реклама

«Це реакція номер один на те, що вони розуміють: Україна не наодинці. У Росії розуміють, що ми посилимося. Як би їм не хотілося, ми посилимося — і так вони відповідають», — підкреслив Володимир Зеленський.

Наступні цілі ворога: логістика та водопостачання

Президент попередив, що після системних ударів по енергетиці РФ офіційно перейшла до виконання наступного етапу свого плану — знищення транспортної логістики та систем життєзабезпечення.

Окупанти цілеспрямовано б’ють по об’єктах «Укрзалізниці» та мостах, намагаючись паралізувати сполучення.

Поряд із логістичними вузлами під прицілом опинилися об’єкти інфраструктури, що забезпечують українців водою.

Реклама

Надолуження згаяного часу

Зеленський визнав, що через затримки з фінансуванням Україна дещо втратила темпи внутрішнього виробництва протягом останніх двох місяців. Проте він запевнив, що завдяки першому траншу з нового пакету допомоги всі завдання будуть виконуватися максимально швидко.

«Ми трішки втратили за ці два місяці щодо об’ємів вітчизняного продукту. Але ми зараз доженемо все, і ми вже не на поганому рівні виробництва», — підсумував президент.

Нагадаємо, Росія 10 годин атакувала Дніпро. Пошкоджений 4-поверховий будинок, де обвалився під’їзд. Там є загиблі.