Помста за Москву та дозовані ракети: експерти пояснили масовану атаку Росії на Київ

Ворог не може накопичити великий запас ракет і має відчути на собі, що таке війна.

Росія знов вночі, 30 серпня, атакувала Київ крилатими ракетами. Як зазначають експерти, схожі комбіновані удари ракетами та дронами востаннє ворог застосовував цієї весни.

Минулої ночі росіяни спершу застосували ударні дрони, а потім на столицю полетіли ракети, запущені із бортів стратегічної авіації. 28 крилатих ракет та 15 ударних дронів були знищені силами ППО в межах столиці та п’яти областей. В столиці зафіксовано падіння уламків ракет в Дарницькому та Шевченківському районі - загинули двоє людей, ще одна особа травмована.

Сайт ТСН.ua з’ясовував, чому ворог знову взявся до обстрілів Києва, яка його мета та чого очікувати далі.

Перевірили на витримку?

Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" каже, що росіяни дійсно давно не обстрілювали Київ. Останній масований ракетний удар був у червні. А нічну атаку на Київ та інші міста, він пов’язує з тим, що ворог заощадив ракети, не випустивши їх на День Незалежності по Україні.

"Дійсно, росіяни не використали можливість ракетних ударів в День Незалежності, хоча збиралися це зробити. Можливо вони вирішили, що саме зараз у них є нагода нанести удари по об’єктах, які їм важливі для знищення, тому спробували саме 30 серпня завдати цей комбінований удар. Підкреслю, що він був не лише по Києву. Окупанти запустили реактивні ракети, морські крилаті ракети "Калібр" та дрони-камікадзе. Чому саме зараз? Можливо вирішили, що ми не чекаємо такої сильної атаки після Дня Незалежності", - розповідає сайту ТСН.ua Олександр Коваленко.

Налсідки падіння уламків російської ракети на дах супермаркету у Києві

Дозують та заощаджують ракети

За словам експерта, ракети Х-101/Х-555 російські окупанти використовують не щодня і за дуже специфічною пропорцією. Вони явно слідкують за кількістю ракет та можливостю їх виробництва.

"Відомо, що росіяни виробляють за добу по 2 такі ракети. Наприклад з 26 липня по 6 серпня вони застосували 20 ракет. Що підтверджує темп виробництва – 2 ракети на добу. З 6 по 15 серпня, а це 9 днів - теж 20 ракет. А вже 27 серпня було всього 4 ракети. Але цікаво, що ці ракети запускалися по Україні з фальш-цілями і вже не з Каспійського моря, а з Енгельсу. Тобто як експеримент. А вже 30 серпня по Україні запускають 28 ракет. Разом з попередніми – це 32 ракети. З цього можна зробити висновок, що вони обстрілюють українські міста виходячи з їх потенціалу виробництва ракет. Тому ми можемо спостерігати паузи, коли обстріли відсутні", - пояснює Олександр Коваленко.

Менше ракет залишиться на осінь

Експерт каже, добре, що ворог саме зараз використав свої запаси.

"У росіян відсутній процес накопичення боєкомплекту, принаймні зараз, напередодні старту опалювального сезону. Бо якби не було цього обстрілу, то станом на 15 вересня у ворога було б накопичено мінімум 60 ракет, станом на 15 жовтня – 120 ракет, а на 15 листопада у них було б 180 ракет Х-101/Х-555. Вони могли б три дні поспіль атакувати наші міста випускаючи по 50-80 ракет. Тобто мали б більшу вірогідність прориву нашої ППО і нанесли б значно більше уражень, завдали б більше жертв та руйнувань. А якщо у росіян немає цього процесу накопичення ракет, то настільки масованих ракетних ударів вони не готують, принаймні станом на зараз", - пояснює Олександр Коваленко.

Ми поцікавилися у експерта, чи можуть наші дрони уразити місця в Росії, де виробляють ці ракети.

"До цих місць дуже далеко летіти. Ефективніше було б знищувати саме носіїв цих ракет, але вони розташовуються якомога віддалено аби уникнути ураження. Тому до об’єктів виробництва цих ракет або їх носіїв, ми дотягнутися не можемо. Але я гадаю, що це тимчасово", - зазначає Олександр Коваленко.

На Київщині росіяни знищили праватні будинки

Помстилися за Москву

На думку військового експерт Олега Жданова, масована атака на Київ – це намагання ворога помститися за безсонні ночі москвичів.

"Я гадаю, що масована атака на Київ – це намагання ворога помститися. Адже наші дрони вже регулярно прилітають у Москву. Вісім ночей поспіль вони атакували столицю Росії. А цієї ночі ще й були потужні атаки по аеродромах ворога. Тому, гадаю, що масована атака на Київ – помста. Вони накопичили якийсь запас ракет і зробили спробу атакувати Київ, комбінуючи ракети та дрони, тому, можна сказати, що ця атака була масованою. Та наша ППО відмінно спрацювала", - розповідає сайту ТСН.ua Олег Жданов.

Він додає, що по мірі накопичення ракет Росія буде продовжувати наносити подібні удари. Але якщо раніше ми лише відбивали ворожі атаки, то тепер завдаємо потужних ударів у відповідь.

"Сьогодні вночі, окрім Москви, вибухи були у п’яти областях Росії. У ворога є втрати у техніці і озброєні. А також є паніка в деяких російських містах, де мешканці посеред ночі вибігли з будинків, бігли на автостоянки і панічно намагалися виїхати з міста. А паніка у ворога – це один із фронтів боротьби", - додає Олег Жданов.

Дуелі на дронах між столицями

Обміни ударами дронів в чомусь нагадують дуелі між столицями.

"Так, це виглядає як дуелі. Але наші удари та ворожі - дуже відрізняються. Україна не б’є по цивільних об’єктах і місцях компактного проживання цивільного населення, а лише по військових об’єктах. Звичайно, що від вибухів страждають і цивільні споруди – вибиті вікна і двері. Ми діємо відповідно до обставин, адже не ми почали цю війну, не ми першими напали, але ми змушені наносити ураження ворогу у відповідь. Скільки можна відбиватися? Потрібно атакувати. Росіяни теж мають відчути війну на собі. Адже вони кожного разу радіють, коли ракета десь у нас влучила та є загиблі і поранені. Тепер нехай вони самі побігають по підвалах, звикають до частих сигналів тривоги і зрозуміють, що таке війна, яку вони ж і розпочали. Це морально-психологічний і дуже серйозний вплив на ворога, тим більше на таку велику кількість населення. Поки страх та паніка у росіян не будуть закінчуватися – для нас це буде дуже ефективно", - зазначає Олег Жданов.

Раніше сайт ТСН.ua розповідав, чому Росія більше не обстрілює Київ: Жданов назвав нову "мішень" для ракетних ударів.

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