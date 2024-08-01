Помста за "Оленью" та переляк Лукашенка: подробиці масованої атаки дронів на Київ

Дві ночі поспіль РФ атакує Київ та область ударними дронами. Найпотужнішу масовану атаку Київ пережив 31 липня. Ворог запустив по столиці майже 90 безпілотників. Схожа по кількості "Шахедів" атака на місто була 1 січня 2024 року.

Військовий експерт Ігор Романенко розповів про деталі повітряної атаки та роз’яснив, що змінилося у стратегії росіян.

Чому взялися за Київ?

Він погоджується, що останнім часом РФ залишила у спокої західні регіони України, зрідка атакує південні міста. Увага ворожих ракет та "Шахедів" прикута до прифронтових областей, а останній місяць занадто до Києва та столичного регіону.

"Половина з 89 дронів була спрямована саме на Київ. Силами ППО були збиті всі повітряні засоби нападу, що є гарним результатом. Тут важливо розуміти, що Київ завжди буде цілю для ворога, адже у місті чимало об’єктів, які є пріоритетними для нанесення ударів. Плюс кожна атака росіян – це чималий морально-психологічний вплив на мешканців столиці, адже, наприклад, остання тривога тривала понад 7 годин. Тож подібні атаки будуть і надалі", – розповідає ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та заступник начальника Генштабу (2006-2010 рр.).

Мобільна вогнева група

Що змінилося у стратегії дронових атак?

За словами військового експерта, РФ постійно шукає нові шляхи для застосування засобів повітряного нападу та підвищує їх ефективність.

"31 липня ворог обрав для нанесення удару по столиці саме баражуючі боєприпаси. Можливо, через їх суттєву різницю у вартості, якщо порівнювати з ракетами. Головною особливістю цього удару було застосування декількох хвиль дронів, які через певний проміжок часу "накривали" місто та регіон. Це робилося з однією метою – максимально виснажити нашу ППО", – пояснює експерт.

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"Зірковий удар" та злагодженість

Крім того, росіяни застосували "зірковий удар", коли одночасно на Київ з різних боків заходили хвилями дрони і атакували певні об’єкти.

"Раніше "зірковий удар" ворог використовував під час атак крилатими ракетами. Зараз це вже відпрацювали на дронах. Відбити таку атаку дуже складно. Бійцям зенітно-ракетного комплексу доводиться працювати у надскладних умовах зі знищення ворожих цілей з усіх напрямків. Тут дуже важлива роль структури управління цим комплексом, треба швидко розподіляти зусилля, щоб бути більш ефективними", – зазначає Ігор Романенко.

РФ удосконалює свої дрони / Фото: ТСН.ua

РФ модернізує свої "Шахеди"

У соціальних мережах обговорюють технічний стан російських дронів. Багатьох дивує їх кустарна збірка, мовляв, їх клепають російські студенти, щоб максимально здешевити виробництво.

"Як би там не було, але ворог удосконалює та модернізує свої дорони. Їх стало важче збивати. З досвіду минулих повітряних ударів, бачимо, що зниження висоти польоту засобів повітряного нападу, дозволяє їх більш ефективніше застосовувати. На ударні дрони ворог ставить висотоміри, що дозволяє їм рухатися дуже низько над землею з огинанням рельєфу місцевості. Також росіяни почали використовувати більш легкі безпілотники. За рахунок зменшення ваги, можна значно збільшити їхню бойову частину, що і робить ворог", – зазначає Ігор Романенко.

Несподіванка: Путін лякає Лукашенка?

За словами Ігоря Романенка, частина дронів атакували столичний регіон та Київ з боку Білорусі.

"Ворог застосував, як мінімум 5 дронів з території сусідньої країни. Це виявилося несподіванкою для засобів нашої системи ППО, через те, що подібного вже давно не було. І це теж стало певним іспитом для наших захисників", – зазначає Ігор Романенко.

Путін не попередив Лукашенка про дрони? / Колаж ТСН.ua

Експерт не виключає, що у Білорусі могли нічого не знали про російську атаку.

"Лукашенко з Путіним лише друзі перед камерами, а насправді російський диктатор тримає білоруського колегу у "їжачих рукавицях", тому міг не попередити про атаку з використанням їхньої території. Адже відомо, що у повітря підняли білоруські літаки та гелікоптери для збиття дронів. Тому тут Путін міг натякнути Лукашенку, що можемо вдарити по Україні, а можемо і на Білорусь піти, якщо не будеш робити, те, що наказують", – каже Ігор Романенко.

Помста за аеродром "Оленья?

Військовий експерт каже, що ще однією причиною масованої атаки на Київ може бути звичайна помста від Путіна за нанесення удару по аеродрому "Оленья" у Мурманській області.

Летовище знаходиться за 1800 кілометрів від кордону України. Унаслідок вибуху там було пошкоджено два стратегічні бомбардувальники Ту-22М3.

"Стратегічні бомбардувальники, які були сконцентровані на аеродромі "Оленья" є носіями ядерної зброї. А саме нею Путін погрожує керівництву наших союзників та раз на місяць його пропаганда піднімає "ядерну булаву". Гадаю, що після цього і була підготовлена атака дронами на Київ, як натяк, щоб ми припинили атакувати місця, де базуються літаки, які можуть бути носіями ядерної зброї", – зауважує Ігор Романенко.

Експерт додає, що саме ці стратегічні бомбардувальники б’ють звичайними ракетами по житлових будинках та об’єктах інфраструктури в Україні, тому ми маємо повне право їх відслідковувати та знищувати.

Раніше ТСН.ua розповідав про масовану атаку дронів на Україну: Жданов пояснив дивну поведінку Ту-95 і попередив про новий удар.

Новини ТСН 09:00 31 липня. Рекордна атака дронів, спалах коронавірусу, геомагнітні бурі

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