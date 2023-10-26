“Помста за поранення сідниць”: що відомо про план Рогозіна вдарити по Україні космічною ракетою і чому це сподобалось Путіну

ЗСУ майже “накрили” Рогозіна під Донецьком, але обійшлося, на жаль, лише пораненням сідниць.

Прихвостень Путіна хотів ударити космічною ракетою по Україні. В це складно повірити, але такий план ще на початку 2023 року опинився на столі у кремлівського диктатора.

Кому з рашистів це спало на думку та як сприйняли божевільну ідею в Кремлі, розповів в ексклюзивному сюжеті TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

Кому спала на думку така “хвора” ідея?

Пропозиція вдарити космічною ракетою по Україні спала на думку ексочільникові “Роскосмосу” Дмитру Рогозіну. Це той самий, якого ЗСУ майже “накрили” під Донецьком, коли він гуляв у ресторані “Шеш-Беш”. Але, на жаль, Рогозін обійшовся лише пораненням п’ятої точки.

Дмитро Рогозін / Фото: Associated Press

“Замовлення” Рогозіна потрапило до рук журналістів

За інформацією німецького BILD, саме Рогозін придумав тему з космічною ракетою і навіть на повному серйозі обговорював її з російськими ракетобудівниками та конструкторами. Ось фрагмент із запису розмови Рогозіна з генеральним директором пітерського ракетно-космічного бюро “Прогрес” Дмитром Барановим, який потрапив до журналістів.

Який сенс у космічній ракеті?

Чого вони хотіли досягти таким ударом? Схоже, що їх зовсім не турбувала доцільність власного задуму. Російська найпередовіша гіперзвукова ракета “Кинджал” коштує близько 10 мільйонів доларів. Це грізна й дуже небезпечна зброя, якою можна завдати значних руйнувань, хоча і її вже успішно збивали ЗСУ. А російський ракетоносій “Союз”, яким, схоже, і збирався погрожувати Україні Рогозін, коштує 48 мільйонів.

Ракетний комплекс “Кинджал”

Деградація та хворі ідеї рашистів

Як пише видання Defense Express, ідея Рогозіна не лише людожерська, але і свідчить про тотальну деградацію російської космонавтики. Начинити “диво-зброю” рашисти хотіли ФАБ-900 — це найважча російська авіаційна бомба. Але проблема в тому, що на космічних швидкостях вона би просто згоріла під час входу в атмосферу. А ступені самої ракети, яка злітала б з Архангельської області, могли впасти в Росії.

Скриншот: Defense Express

“Тобто просто взяти і примотати до ракетоносія готову авіабомбу — це ідея, яка доволі точно характеризує рівень розвитку Рогозіна, який чотири роки керував “Роскосмосом”, та цілком пояснює рівень деградації цієї галузі у РФ”, — пише видання.

Але ж Путіну сподобалось…

Але рашистів більше турбувало питання того, що така ракета не точна, тож може прилетіти з похибкою у 50, а то і 100 кілометрів. Смішно й те, що ця ідея, попри її абсурдність, за словами самого Рогозіна, сподобалася Путіну, якого він на записі називає “великим і жахливим”. Так само називали Гудвіна з “Чарівника Смарагдового міста”, який був шахраєм і боягузом.



Тож ця ідея навряд чи ефективна, втім, чи можливо її реалізувати? В ефірі ТСН це запитання поставили військовому експерту Івану Кричевському.

Чи зможуть росіяни реалізувати погрози вдарити по Києву космічною ракетою: оцінки військового експерта

Росія знову брязкає зброєю

Брязкання зброєю — це точно найулюбленіша справа рашистів. 25 жовтня у “Мінубивств” Росії прозвітували про успішне відпрацювання можливого “масованого ядерного удару”.

Під час “навчань” з космодрому Плесецьк в Архангельскій області росіяни завдали “нищівного” удару по Камчатці. На жаль, цього разу лише по своєму полігону. А краще б, звісно, дослухалися до порад пропагандистки Симоньян, яка радила вгатити ядеркою по території РФ.

Військові застерігають

Насправді ж маніакальні ідеї росіян українців мають турбувати менше. Бо існують інші, нагальніші загрози, як-от російські обстріли критичної інфраструктури — Путін накопичує ракети. Про це в ефірі телемарафону “Єдині новини” попередила речниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони півдня Наталія Гуменюк.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Рашисти зовсім подуріли! Путіна просять влупити космічною ракетою по Києву!

Читайте також: