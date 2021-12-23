Помстилися за кота: на Тернопільщин діти закидали землею і камінням будинок сусіда, бо запідозрили його у вбивстві

Помстилися за кота: на Тернопільщин діти закидали землею і камінням будинок сусіда, бо запідозрили його у вбивстві

Суд вирішив не карати батька хлопчика.

У м. Бучач Тернопільської області діти закидали камінням та землею будинок місцевого жителя, бо запідозрили чоловіка у вбивстві кота.

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Про це йдеться у постанові Бучацького районного суду Тернопільської області, повідомляє ТСН.ua.

Батька одного із дітей, який поцілив землею у вікно потерпілого, судили через невиконання батьківських обов'язків. У суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він розповів, що уже поговорив про це зі своїм малолітнім сином. Дитина пояснила йому, що він так вчинив, бо сусід нібито вбив кота, якого хлопчик дуже любив. Проте доказів того, що тварину вбив саме потерпілий у підсудного не було, оскільки він не звертався до поліції.

Потерпілий повідомив суду, що син відповідача 30 жовтня 2021 року разом із своїми друзями закидали камінням та землею його будинок. Це все зафіксували камери відеоспостереження.

Бучацький райсуд звільнив батька хлопчика від адміністративної відповідальності, обмежившись лише усним зауваженням.

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