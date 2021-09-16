"Помстився за молодшого брата": батько, який задушив трирічного сина, пояснив свій нелюдський вчинок

За словами матері хлопчика, чоловік мав певні психічні розлади.

У місті Глухів на Сумщині батько вбив трирічного сина. Зловмисник уже зізнався у скоєному. Напередодні чоловік забрав дитину із садочка і зник. На пошуки обох кинули всі сили місцевої поліції та громадськості. Але вранці поліція ошелешила жахливою новиною – хлопчика знайшли мертвим у лісосмузі з пакетом на голові.

Про це йдеться 16 вересня у сюжеті ТСН.19:30.

Востаннє 3-річного Олексійка бачили в дитячому садочку учора, 15 вересня. Близько 16:00 його на велосипеді забрав батько, але додому так і не привіз. А вже за дві години до поліції звернулася стурбована родина Олексія.

"Зі слів матері, чоловік мав певні психічні розлади і через це вона дуже хвилювалася за дитину", — розповів речник поліції Сумщини Володимир Крупецьких.

Вже за дві години після зникнення у місті розгорнулася пошукова операція. Цілу ніч батька з сином шукали правоохоронці, сусіди та знайомі. Їхні світлини заполонили усі місцеві групи в Мережі.

Близько 8-ї ранку пошуки припинили. Поліція повідомила що знайшла і батька і дитину — за півтора кілометра від садочка, на околиці Глухова. Хлопчик був вже мертвий. Чоловіка затримали, доставили до відділу поліції і вже там він зізнався у вбивстві власного сина.

Новини України: чоловік із Глухова зізнався у вбивстві трирічного сина

Рідні Олексійка не готові до розмов. Загиблий хлопчик, кажуть сусіди, з багатодітної родини. Двоє старших дітей — від попереднього шлюбу матері, а двоє менших — від нинішнього чоловіка. З ним, кажуть знайомі родини, жінку звела трагедія. Кілька років тому на її очах потонув 10-річний син і вона ледь не збожеволіла від горя. Тоді й зустріла Сергія.

За словами сусідів, сім’я здавалася цілком нормальною.

"Дітей він завжди на руках носив. Така сім’я була — ні крику, нічого", — зазначають вони.

Поки мати доглядала найменшого сина, з Олексійком частіше був батько. В садочку це підтверджують.

"Олексія приводив татусь і забирав татусь. Ще й цілував, обнімав. Довідок, що батько якісь психічні мав розлади немає", — говорить директорка Глухівського НВК №4 Елла Гурець.

А от що сам чоловік розповів поліції, коли зізнався у вбивстві сина: "Це вже давно назрівало, ще рік тому хотів вивезти і залишити, але не залишив. Помстився йому за молодшого брата. Він його два рази мало не скалічив, мало не розбив голову".

Наразі з підозрюваним працюють слідчі. Тим часом експерти встановлюють причину смерті Олексійка. Сьогодні, коли знайшли його тіло, хлопчику мало виповнитися 4 роки.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі мати вбила однорічного сина, зробивши йому смертельний укол.

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