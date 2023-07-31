Категорія
Ексклюзив ТСН
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Помстився за штраф: у Києві чиновник-порушник вручив інспектору з паркування повістку

Дата публікації
Перегляди
2585
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Помстився за штраф: у Києві чиновник-порушник вручив інспектору з паркування повістку

У Києві чиновник-порушник вручив інспектору з паркування повістку / Фото: ТСН.ua

Інспектор таки прибув до військкомату.

У Києві директор ЖЕКу вручив інспектору з паркування повістку до військкомату. Комунальник вважає, що таким чином порушник помстився йому за виписані штрафи. 

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Дмитра Святненка.

Сергій працює інспектором з паркування в одному із великих районів Києва. Одного разу він оштрафував водія через порушення правил паркування. Той виявився директором ЖЕКу. Спочатку чиновник погрожував інспектору вимкнути воду в квартирі. Проте згодом приніс повістку. Директор ЖЕКу не реагував на те, що Сергій має відтермінування від військової служби та вимагав негайно прийти до військкомату. 

"Зараз почнем з того, що ти даєш документи -  хто ти.. Звісно. Ти розписуєшся при отриманні повістки, ти ж протоколи так само складаєш", - каже директор ЖЕКу на відео з нагрудної камери інспектора з паркування. 

Сергій розповідає, що перед тим чиновник обійшов квартири у будинку та встановив його точну адресу, а тоді приніс повістку. Він переконаний, що це було помстою за накладені штрафи за порушення паркування. 

"Він ходив по сусідах, сказав моїм батькам, що мене з ЖЕКу шукають. Він з'ясував мою адресу проживання і намагався мені вручити повістку. І тут я впізнаю, що це мій улюблений порушник", - каже Сергій. 

Інспектору з паркування таки довелось взяти повістку, прийти до ТЦК та СП і підтвердити свою "відстрочку" від мобілізації. Директор ЖЕКу відмовився коментувати інцидент кореспонденту ТСН. 

"Не було жодного конфлікту. Це - збіг обставин. Я нічого не виписую. Виписує наш Деснянський військкомат", - заявив він. 

Військові наголошують, що повістка не повинна бути покаранням та вручатися, як помста. 

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Нові правила мобілізації! Повістки, виплати, звільнення - все, що потрібно знати

Нагадаємо, від 1 серпня в Україні змінюють порядок мобілізації. Також буде три типи повісток. 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
2585
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація