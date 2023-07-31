Помстився за штраф: у Києві чиновник-порушник вручив інспектору з паркування повістку

У Києві директор ЖЕКу вручив інспектору з паркування повістку до військкомату. Комунальник вважає, що таким чином порушник помстився йому за виписані штрафи.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Дмитра Святненка.

Сергій працює інспектором з паркування в одному із великих районів Києва. Одного разу він оштрафував водія через порушення правил паркування. Той виявився директором ЖЕКу. Спочатку чиновник погрожував інспектору вимкнути воду в квартирі. Проте згодом приніс повістку. Директор ЖЕКу не реагував на те, що Сергій має відтермінування від військової служби та вимагав негайно прийти до військкомату.

"Зараз почнем з того, що ти даєш документи - хто ти.. Звісно. Ти розписуєшся при отриманні повістки, ти ж протоколи так само складаєш", - каже директор ЖЕКу на відео з нагрудної камери інспектора з паркування.

Сергій розповідає, що перед тим чиновник обійшов квартири у будинку та встановив його точну адресу, а тоді приніс повістку. Він переконаний, що це було помстою за накладені штрафи за порушення паркування.

"Він ходив по сусідах, сказав моїм батькам, що мене з ЖЕКу шукають. Він з'ясував мою адресу проживання і намагався мені вручити повістку. І тут я впізнаю, що це мій улюблений порушник", - каже Сергій.

Інспектору з паркування таки довелось взяти повістку, прийти до ТЦК та СП і підтвердити свою "відстрочку" від мобілізації. Директор ЖЕКу відмовився коментувати інцидент кореспонденту ТСН.

"Не було жодного конфлікту. Це - збіг обставин. Я нічого не виписую. Виписує наш Деснянський військкомат", - заявив він.

Військові наголошують, що повістка не повинна бути покаранням та вручатися, як помста.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Нові правила мобілізації! Повістки, виплати, звільнення - все, що потрібно знати

Нагадаємо, від 1 серпня в Україні змінюють порядок мобілізації. Також буде три типи повісток.

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