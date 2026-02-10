Назар Далецький / © Володимир Зеленський

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в коментарі ТСН.ua прояснив ситуацію щодо резонансного випадку на Львівщині. Йдеться про бійця 24-ї бригади Назара Делецького, який вважався загиблим, але нещодавно повернувся додому під час обміну полоненими.

Суть інциденту

Історія набула розголосу після виступу представника омбудсмена на Львівщині Тараса Подвірного на сесії облради.

За попередньою інформацією:

У 2023 році родині повідомили про загибель Назара.

На Львівщині відбулося поховання (як вважалося на той момент, саме цього бійця).

Родина отримала від держави передбачені законом грошові виплати - 15 млн грн.

Під час останнього обміну з’ясувалося, що Назар живий і перебував у російському полоні.

Позиція Дмитра Лубінця

Наразі постало питання повернення коштів, які були виплачені родині як компенсація за «загибель». Проте Уповноважений закликає не поспішати з висновками.

«Юридично розбираємось, поки немає чого коментувати. Основна задача точно — щоб не постраждав наш герой, який повернувся з полону, і його рідні», — підкреслив в коментарі ТСН,ua Дмитро Лубінець.

Він також зазначив, що мова про безпосереднє повернення грошей «тут і зараз» не йде. Наразі фахівці вивчають всі деталі, щоб знайти правовий механізм, який захистить права військовослужбовця та його сім'ї в цій складній ситуації.

