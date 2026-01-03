- Дата публікації
Ніс пораненого побратима понад 10 км: неймовірна історія порятунку воїна у Торецьку
Неймовірна історія порятунку: бойовий медик Денис Олійник 10 кілометрів ніс на собі пораненого Сергія "Дракона".
Бойовий медик 101-ї бригади з позивним «Золотий» виніс із оточення свого побратима «Дракона», який після вибуху опинився у пастці з розтрощеним хребтом. Через рік після тих подій вони нарешті зустрілися знову.
Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ірини Маркевич.
Пекло в Торецьку: вибух і оточення
«Дракон» (Сергій) і «Золотий» (Денис) познайомилися в Торецьку — місті, якого зараз фактично не існує. Рік тому там точилися запеклі вуличні бої. Позиція Сергія була в одній із багатоповерхівок, ворог знаходився менш ніж за 100 метрів.
6 січня 2025 року росіяни підірвали під’їзд спареними протитанковими мінами. Сергій, який був на другому поверсі, разом із бетонними плитами провалився у підвал. Його завалило уламками.
Поранені побратими змогли дістати його крізь вузький отвір і дотягнути до ротного медика Дениса Олійника.
Денис «Золотий»: «Він на адреналіні спочатку не розумів, що відбувається. Хвилин 15-20 ще стояв, а потім каже: „Я не можу, ноги відказують“. Я вже тоді знав, що в нього поломаний хребет і ребра».
Вихід із пастки
Ситуація була критичною — група опинилася в повному оточенні. Евакуація приїхати не могла. Вихід призначили на першу ночі. Перед стартом Сергій, впевнений, що не виживе, попросив набрати дружину Діану, щоб попрощатися.
У групі було шестеро людей, але нести важкопораненого з перебитим хребтом усі відмовилися — у кожного була своя травма чи біль.
Сергій «Дракон»: «Хлопці мої відказались, бо в того спина, в того спина… А Денис каже: Серьога, бери мене за шию, і будемо потихеньку йти».
«Золотий» навіть не припускав думки залишити друга. Перша ділянка шляху становила близько 6 кілометрів.
Денис «Золотий»: «В одній руці автомат, другою ззаду його підв’язував. Я роблю два кроки — він тягне ноги на носочках».
Сергій «Дракон»: «Я хапався за нього як міг — чи за замок, чи за бронік».
Крізь камиші та сльози
Коли сили закінчилися, вони на два дні залягли у сховищі. Другий етап виходу був ще важчим.
Денис «Золотий»: «Ми падали в тих камишах. Він просив: „Тільки не кидай“. Ми з ним плакали, я казав: „Куди ж я тебе кину?“. Казав: „Давай ще трохи“».
Загалом Золотий проніс побратима на собі близько 10 кілометрів. До точки евакуації Сергій доїхав, уже зовсім не відчуваючи однієї ноги та кричачи від болю. Лікарі підтвердили найгірше: хребет зламаний у двох місцях.
Зустріч через рік: вдома на Київщині
Сьогодні спина Сергія тримається на складній металевій конструкції. Він заново навчився ходити. Денис же приїхав у коротку відпустку з фронту, і разом із дружиною вони вирушили в гості до врятованого побратима.
Сергій нещодавно придбав стареньку хату на Київщині. Сам він родом із Донеччини — виходячи з оточення, він на власні очі бачив руїни свого рідного дому. Тепер він зустрічає свого рятівника стоячи.
Дружина Сергія Діана: «Дякую вам за чоловіка. Нехай Бог вас оберігає, я дуже вам вдячна».
Ці свята Денис вперше за чотири роки провів удома з дружиною та двома доньками. Коли дружину Дениса запитують, що вона замовляє на Новий рік, відповідь одна: «Чоловіка додому».
«Золотий» і «Дракон» прощаються. Сергій обіцяє, що до наступної зустрічі ходитиме ще краще. А бойовий медик за кілька днів знову повертається туди, куди доїхати вже майже неможливо.
