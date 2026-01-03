Ніс пораненого побратима понад 10 км: неймовірна історія порятунку воїна у Торецьку

«Золотий» і «Дракон» / © ТСН

Реклама

Бойовий медик 101-ї бригади з позивним «Золотий» виніс із оточення свого побратима «Дракона», який після вибуху опинився у пастці з розтрощеним хребтом. Через рік після тих подій вони нарешті зустрілися знову.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ірини Маркевич.

Пекло в Торецьку: вибух і оточення

«Дракон» (Сергій) і «Золотий» (Денис) познайомилися в Торецьку — місті, якого зараз фактично не існує. Рік тому там точилися запеклі вуличні бої. Позиція Сергія була в одній із багатоповерхівок, ворог знаходився менш ніж за 100 метрів.

Реклама

6 січня 2025 року росіяни підірвали під’їзд спареними протитанковими мінами. Сергій, який був на другому поверсі, разом із бетонними плитами провалився у підвал. Його завалило уламками.

Поранені побратими змогли дістати його крізь вузький отвір і дотягнути до ротного медика Дениса Олійника.

Денис «Золотий»: «Він на адреналіні спочатку не розумів, що відбувається. Хвилин 15-20 ще стояв, а потім каже: „Я не можу, ноги відказують“. Я вже тоді знав, що в нього поломаний хребет і ребра».

Вихід із пастки

Ситуація була критичною — група опинилася в повному оточенні. Евакуація приїхати не могла. Вихід призначили на першу ночі. Перед стартом Сергій, впевнений, що не виживе, попросив набрати дружину Діану, щоб попрощатися.

Реклама

У групі було шестеро людей, але нести важкопораненого з перебитим хребтом усі відмовилися — у кожного була своя травма чи біль.

Сергій «Дракон»: «Хлопці мої відказались, бо в того спина, в того спина… А Денис каже: Серьога, бери мене за шию, і будемо потихеньку йти».

«Золотий» навіть не припускав думки залишити друга. Перша ділянка шляху становила близько 6 кілометрів.

Денис «Золотий»: «В одній руці автомат, другою ззаду його підв’язував. Я роблю два кроки — він тягне ноги на носочках».

Реклама

Сергій «Дракон»: «Я хапався за нього як міг — чи за замок, чи за бронік».

Крізь камиші та сльози

Коли сили закінчилися, вони на два дні залягли у сховищі. Другий етап виходу був ще важчим.

Денис «Золотий»: «Ми падали в тих камишах. Він просив: „Тільки не кидай“. Ми з ним плакали, я казав: „Куди ж я тебе кину?“. Казав: „Давай ще трохи“».

Загалом Золотий проніс побратима на собі близько 10 кілометрів. До точки евакуації Сергій доїхав, уже зовсім не відчуваючи однієї ноги та кричачи від болю. Лікарі підтвердили найгірше: хребет зламаний у двох місцях.

Реклама

Зустріч через рік: вдома на Київщині

Сьогодні спина Сергія тримається на складній металевій конструкції. Він заново навчився ходити. Денис же приїхав у коротку відпустку з фронту, і разом із дружиною вони вирушили в гості до врятованого побратима.

Сергій нещодавно придбав стареньку хату на Київщині. Сам він родом із Донеччини — виходячи з оточення, він на власні очі бачив руїни свого рідного дому. Тепер він зустрічає свого рятівника стоячи.

Дружина Сергія Діана: «Дякую вам за чоловіка. Нехай Бог вас оберігає, я дуже вам вдячна».

Ці свята Денис вперше за чотири роки провів удома з дружиною та двома доньками. Коли дружину Дениса запитують, що вона замовляє на Новий рік, відповідь одна: «Чоловіка додому».

Реклама

«Золотий» і «Дракон» прощаються. Сергій обіцяє, що до наступної зустрічі ходитиме ще краще. А бойовий медик за кілька днів знову повертається туди, куди доїхати вже майже неможливо.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 20:00 новини 2 січня. Нові призначення Зеленського! Удар по багатоповерхівці в Харкові!