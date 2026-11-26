Підготовка пілотів / © ТСН

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Українські виробники щороку нарощують випуск безпілотників — лише за 2026-й загальна сума виготовлених апаратів перевалила за 10 мільйонів одиниць. Однак разом із цим зростає й потреба у фахівцях, які вміють із ними працювати.

Один із вітчизняних виробників вирішив піти далі й створив школу не для операторів, а для тих, хто їх навчатиме, тобто для інструкторів.

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Як працює ця система і скільки екіпажів уже пройшли підготовку — дивіться у сюжеті кореспондента ТСН Євгенія Гладуна.

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Навчання ще на етапі розробки: як працює школа інструкторів для БПЛА «Сокіл»

Морпіх на псевдо «Циган» тренується запускати у небо «Сокола». «Сокіл» — це розвідувальний безпілотник із дальністю польоту до 260 кілометрів, і у цьому навчальному центрі військові вчаться ним керувати. «Цигана» сюди направила його бригада, після того як отримала на озброєння цей комплекс.

Едуард Лисенко, директор школи БПЛА компанії «Вирій»: «Саме обладнання — це лише 50% успіху, а можливо, навіть 30%. Решта 70% — це екіпаж. Ми зрозуміли, що маємо передавати військовим уже готовий продукт. Адже не можна вважати борт готовим продуктом, якщо люди не вміють ним користуватися. Таким чином ми прискорюємо процес навчання та допомагаємо розвивати ринок освіти — приватних та інших навчальних закладів».

Едуард Лисенко керує школою інструкторів для операторів БПЛА, яку започаткував один із найбільших виробників дронів в Україні. Каже, аби не гаяти часу, навчання має починатися ще на етапі розробки техніки. Головна мета школи — підготувати інструкторів, які згодом зможуть оперативно навчати військові екіпажі або інших інструкторів у партнерських навчальних центрах одразу ж після виходу нових моделей.

Едуард Лисенко, директор школи БПЛА компанії «Вирій»: «Ми працюємо над розробкою, паралельно навчаємо інструкторів. Вони вже починають опановувати апарат і адаптуватися до нього, навіть коли він ще не повністю готовий. До цього моменту він проходить кілька етапів випробувань. Коли ми запускаємо невелику серію для перевірки виробництва, то паралельно вже тестуємо й навчальний процес».

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Від теорії до тривалих польотів: як проходить підготовка на полігоні

Один із таких інструкторів — військовий із позивним «Ронін». Спочатку він сам пройшов підготовку безпосередньо у виробника, а тепер навчає військові екіпажі в одному з партнерських центрів. Програма починається з теорії: військові вивчають ТТХ безпілотника, роботу наземної станції та камери, а також особливості планування місій. Далі — практичні заняття на полігоні.

«Ронін», інструктор школи БПЛА: «Спочатку ми працюємо так: інструктори самі запускають борт, а екіпажі вчаться керувати ним у повітрі, виконують набір висот, різні елементи тощо. Потім ми вчимо їх сідати — наступний крок: запустити борт і сісти. А вже потім — безпосереднє планування місії та тривалі польоти».

Залежно від попереднього досвіду екіпажу, навчання триває від одного до двох тижнів. І навіть якщо військовий уже має за плечима десятки бойових вильотів на інших моделях, новий борт потребує окремого опанування — через відмінності у функціоналі та тонкощах керування.

Досвід на фронті та врятовані борти: що кажуть самі пілоти

Наприклад, «Циган», як досвідчений оператор БПЛА, тренуватиметься тут лише тиждень. Він воює уже три роки, два з них керує безпілотниками. Переважно — саме розвідувальними. Каже, переоцінити значення таких бортів на полі бою майже неможливо. Адже саме завдяки повітряній розвідці військові отримують найбільше інформації про ворога на фронті.

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«Циган», морський піхотинець, оператор БПЛА: «Щоб виявляти особовий склад противника, розуміти, де він перебуває, куди переміщується і чи взагалі рухається. Щоб здалеку бачити, куди та як він прямує, стежити за всією його логістикою і завчасно попереджати про це».

Конкретно БПЛА «Сокіл» боєць опановує вже четвертий день. Каже, завдяки досвіду роботи з безпілотниками літакового типу адаптація проходить швидко. Водночас погоджується — навіть досвідченому оператору потрібно відпрацювати усі нюанси керування новою моделлю перед бойовими вильотами. Особливо ті, від яких залежить, чи вдасться повернути апарат «на базу» після виконання завдання.

«Циган», морський піхотинець, оператор БПЛА: «Якщо людина добре керує дроном і розуміє, що потрібно робити, вона може вивести його з будь-якої складної ситуації. Бувають моменти, коли втрачається зв'язок, коли виникають різні позаштатні ситуації. І якщо пілот досвідчений, він може врятувати апарат. Головне, щоб пілот розумів, що саме потрібно робити».

Представники компанії, яка власне і виробляє «Сокіл», запевняють: важливо не лише виготовити новий безпілотник, а й зробити так, щоб якомога швидше з'явилися люди, які здатні ефективно керувати ним і вчити інших. Сам проєкт із підготовки інструкторів працює пів року, і за цей час компанія підготувала вже 170 екіпажів, більшість із яких навчали саме інструктори з партнерських центрів.

Едуард Лисенко, директор школи БПЛА компанії «Вирій»: «Якщо не буде навчання, не буде шкіл, не буде індустрії, а отже, не буде й успіху. Саме тому ми працюємо зі школами за принципом win-win — коли виграють обидві сторони».

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: РАКЕТНИЙ УДАР ПО КИЄВУ! ОПЕРАЦІЯ на Кінбурнській косі! | ТСН 8:00 26 листопада

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