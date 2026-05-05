Понад 100 "прильотів" за тиждень: Росія масовано знищує ще одне важливе місто в Україні

Богодухів / © ТСН

Богодухів на Харківщині понад чотири роки вважався відносно безпечним містом. Сюди від обстрілів РФ тікали тисячі переселенців, а місцеві, попри близькість до кордону, розвивали бізнес. Однак останні два тижні місто стає постійним об’єктом російського терору.

Понад сотню «прильотів» менш, ніж за тиждень, знищені підприємства та людські оселі — як місто живе в нових реаліях, розповіла кореспондентка ТСН Юлія Бойко.

Безперервний вогонь і методичне нищення

Сирени, дзижчання дронів і вибухи стали новою повсякденністю для міста, розташованого за 20 кілометрів від кордону. Окупанти б’ють методично: під вогнем опинилися пошта, банк, хлібзавод, заправки та житлові будинки.

Мер міста Володимир Бєлий зазначає, що такої інтенсивності вогню тут не бачили ніколи за весь час повномасштабного вторгнення.

Володимир Бєлий, Богодухівський міський голова: «Від 19 до 23 квітня були масовані обстріли міста Богодухова та всієї Богодухівської громади. Завдано руйнувань більше, ніж за чотири роки війни. Загалом за майже п’ять діб було понад 100–110 „прильотів“».

Бізнес під вогнем: історія Юлії Рябки

Разом із містом змінюються і плани місцевих жителів. Юлія Рябка, яка відкрила в Богодухові власну справу з виготовлення зефірних квітів, тепер змушена пакувати вціліле обладнання, щоб виїхати. Ще два тижні тому вона планувала розширення бізнесу.

Юлія Рябка, власниця бізнесу: «На 16 кілометрів квадратних по 40 „прильотів“ за день. І це за день. За добу, мені здається, було майже 60, бо я біля будинку тільки нарахувала 15 „прильотів“ до 2 години дня зранку».

Останньою краплею для жінки став нічний «приліт» просто на подвір’я її багатоповерхівки. Вона зізнається, що тепер боїться ночувати вдома, а її сім’я втратила два автомобілі.

«Авіаційна ізоляція» та нові реалії

Військові аналітики називають такий раптовий терор «авіаційною ізоляцією». Мета ворога — залякати цивільних і знищити оборонну логістику наших військ. Комунальники працюють без вихідних, щоб латати пошкодження попри постійну небезпеку нових нальотів.

Анна Сівмичана, директорка КП «Господар»: «Роботи дуже багато. Робимо вже практично без вихідних. Дуже небезпечно, тому що постійно приходить, що летить, летить, летить».

Евакуація та віра в повернення

Богодухів тривалий час був прихистком для 18,5 тисячі переселенців із Салтівки, Золочева та Сумщини. Тепер люди знову виїжджають. За оцінками мерії, місто вже залишило близько 10% жителів.

Попри це Богодухів продовжує жити. Світло, вода та всі служби працюють. Більшість тих, хто евакуювався, планує повернутися, щойно в місті стане тихіше. В Інституті вивчення війни заспокоюють: відкриття нового фронту на цій ділянці наразі вважається малоймовірним.

