Понад 14 мільйонів користувачів за два роки: у чому секрет української “Дії”

Понад 14 мільйонів користувачів за два роки: у чому секрет української “Дії”

В Україні створено майже 6 тисяч хабів для безкоштовних курсів комп’ютерної грамотності.

Усього за два роки держава у смартфоні в Україні стала реальністю, без якої годі собі уявити своє життя. Нині в застосунку “Дія” доступні десятки послуг, кількість користувачів сягнула понад 14 мільйонів людей.

Про те, як країна навчалась користуватися “Дією” і які міфи існують про неї, йдеться 7 лютого в сюжеті ТСН.19:30.

Користуватися державними послугами онлайн українці навчилися досить швидко. Комусь допомогли родичі, хтось - пішов на спеціальні курси.

В Україні створено майже 6 тисяч хабів безкоштовної освіти, третина з них — у бібліотеках. Скажімо, через одну лише столичну бібліотеку мистецтв за два роки пройшло близько тисячі слухачів. Охочих і тепер тут — багато, на зміну одній групі приходить інша.

“У групі приблизно 10-15 осіб. Більше не можна, тому що треба приділити увагу кожній окремій людині”, - розповідає бібліотекарка Ірина Кривенцова.

На державному порталі “Дія” вже понад сім десятків послуг можна отримати онлайн. Саме через застосунок Євген Середа дізнався, що його рахунки заблоковані через несплачений кредит, якого він не брав. Виявляється, кілька років тому чоловік загубив паперові документи і на нього оформили кредит.

Віднедавна при перевірці кредитної історії приходить відповідне сповіщення у “Дію”. Тобто, через застосунок можна миттєво дізнатися про оформлення кредиту. У Мінцифри кажуть, що таким чином вдалося зупинити сімсот шахрайських спроб.

“Наша ідеальна картинка, яка, сподіваємося, буде через рік-два, це коли чиновник перевіряє інформацію в реєстрі, а ви отримуєте про це сповіщення”, - зауважив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його словами, перегляд персональних даних чиновником чи, до прикладу лікарем, може стати підставою для скарги.

У вівторок, 8 лютого, Мінцифри проведе четвертий і наймасштабніший форум Diia Summit, на якому буде презентовано нові послуги в “Дії”. Серед них — можливість змінити місце реєстрації та “пошерити” техпаспорт на авто іншій людині через QR-код.

2 роки "Дії": якими будуть нові e-послуги та чи можна прожити без "Держави у смартфоні"

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