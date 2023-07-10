Понад 40 ударів по Вовчанську змусила людей до евакуації цілою вулицею

Сюди долітають ударні ворожі дрони і дістає артилерія, але до цього волонтери вже звикли.

На Харківщині волонтери щодня вивозять з прикордонних сіл та містечок десятки людей. Найбільше росіяни гатять по Куп’янському та Чугуївському районах. Артилерією нищать хати, цивільну інфраструктуру, навмисне б’ють по газопроводах та лініях електропередач. З кожним вибухом все більше людей наважуються тікати звідти, йдеться в ТСН.

У прикордонному Вовчанську, де до Росії менше чотирьох кілометрів, тривоги не встигають спрацювати і росіяни використовують це. Б’ють по місту та навколишніх селах по кілька разів на день. Утім, багато мешканців залишаються тут жити.

Хто ж наважується виїздити, за тими приїздять волонтери, рухатись треба швидко, адже дорога небезпечна. Сюди долітають ударні ворожі дрони і дістає артилерія, але до цього волонтери вже звикли. З сумками та валізами чекає на виїзд половина вулиці. Ті хто залишаються зі сльозами проводжають рідних.

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Здебільшого їдуть матусі з дітьми, найменшому пасажиру лишень 4 місяці. Чоловіки залишаються на господарстві. Люди вирішили виїхати, бо була пекельна ніч напередодні. Окупанти безперервно били по місту кілька годин, люди нарахували 4 десятки прильотів. Троє лише на одній вулиці дістали поранення.

Автобус вщент забитий пакунками. Люди намагаються забрати з собою усе, що можуть. Розуміють, додому повернуться нескоро. Коли буси прибувають в обласний центр, перше, що роблять волонтери - розселяють людей. Здебільшого, у гуртожитки, на перший час забезпечують продуктами, засобами гігієни. “До моменту, поки вони не адаптуються в соціумі, не отримають там якісь виплати, щоб винаймати собі житло, або вони ухвалять рішення бути на соціальному гуртожитку в Харкові. Тут у нас є діти з інвалідністю. Для них абсолютно окрема програма з лікування у клініці “Охматдит” у Києві, безкоштовно”, - розповідає волонтер Артур.

Від початку великої війни з прикордоння Харківщини волонтери вивезли понад 17 тисяч людей, але чимало людей залишаються. Нині обласна влада розглядає питання щодо примусової евакуації дітей із п’яти прикордонних сіл Вовчанської громади.

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