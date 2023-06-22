Понад 40 застінків з нелюдськими умовами по всій Росії: правозахисники розповіли, де і як утримують полонених українців

Українських полонених у Росії тримають щонайменше у 42-х в'язницях, слідчих ізоляторах і таборах від Брянська до Іркутська, про це заявляють експерти Медійної ініціативи з прав людини, йдеться в ТСН.

Вже майже півтора року вони опитують українців, які вийшли з полону, і так дізнаються, де і в яких умовах тримають росіяни військовополонених і цивільних заручників.

Місця у в’язницях загарбники готували ще до повномасштабного наступу, розповідають у Медійній ініціативі. Однак окупанти не розрахували, скільки триватиме війна, тож місць знадобилося в рази більше. “Багато військових зазначають, що в їхніх камерах були доварені додаткові спальні місця, оскільки, вочевидь, росіяни не розраховували на таку велику кількість полонених. Камери, які були розраховані на 2 чи 4 людей, вони були затісними, туди селили вісім-десять людей”, - розповідає журналістка-розслідувачка МІПЛ Марія Климик.

Нині, за даними правозахисників, Росія утримує понад десять тисяч українців. Умови - нелюдські, бранців катують фізично і психологічно, не дають їсти, забороняють писати листи і розповідають, що Україна від них відхрестилася. А ще постійно перевозять з однієї в'язниці до іншої, щоб не дати Червоному Хресту зрозуміти, хто і де саме перебуває.

“Важливо розуміти, що за стінами усіх цих понад сорока місць утримання немає сторонніх спостерегачів, в цих місцях утримання відбуваються страшні речі, катування, нам відомі смерті військовослужбовців”, - повідомляє координаторка Медійної ініціативи за права людини Тетяна Катриченко.

Напередодні ТСН розповіла історію повернення з полону прикордонника Олександра Бевзюка-Волошина. 35-річний чоловік розповів, що бранці на день народження дарували одне одному хліб і навіть святкували державні свята, щоправда, гімн доводилося співати пошепки.

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