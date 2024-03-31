Понад 50 тисяч гривень на місяць: скільки коштує оренда квартири у Києві, Дніпрі, Львові та інших містах

Ціни на квартири у різних районах великих міст.
Оренда квартири в Києві станом на кінець квітня 2024 року в середньому коштує понад 51 тисячу гривень. Водночас зняти однокімнатну квартиру можна від п’яти тисяч гривень. Ціни у Дніпрі трохи менші, водночас тримаються на високому рівні.
Скільки коштує орендувати житло в Києві, Дніпрі, Львові, Одесі, Івано-Франківську та Хмельницькому, читайте в матеріалі ТСН.ua.
Вартість оренди квартир в Києві
Середня вартість оренди квартири в Києві за даними сайту з пошуку нерухомості dom.ria.com становить 51 285 грн. Середня ціна за м² — 592 грн.
Ціни на оренду квартир в Києві по районах:
- Голосіївський — 47 340 грн
- Дарницький — 31 363 грн
- Деснянський — 11 441 грн
- Дніпровський — 39 450 грн
- Оболонський — 39 450 грн
- Печерський — 67 065 грн
- Подільський — 47 261 грн
- Святошинський — 35 505 грн
- Солом'янський — 35 505 грн
- Шевченківський — 51 285 грн
Однокімнатні квартири в Києві
Ціни на однокімнатні квартири стартують від 4 950 грн. За таку суму пропонують житло з косметичним ремонтом у Святошинському районі. Площа квартири 35 м², вона мебльована та укомплектована технікою.
Смарт-квартиру зі свіжим ремонтом у Деснянському районі поруч з метро можна орендувати за 7 800 грн. Її площа 24 м². Житло укомплектоване меблями та побутовою технікою.
Велику однокімнатну квартиру на п'ятому поверсі багатоповерхівки в Деснянському районі здають за 8 000 грн. В ній є всі необхідні меблі та побутова техніка.
Вартість оренди квартир у Дніпрі
Середня вартість оренди квартири в Дніпрі за даними сайту з пошуку нерухомості dom.ria.com становить 20 895 грн. Середня ціна за м² — 354 грн.
Ціни на оренду квартир в Дніпрі по районах:
- Амур-Нижньодніпровський — 14 992 грн
- Індустріальний — 12 513 грн
- Новокодацький — 9 995 грн
- Самарський — 7 988 грн
- Соборний — 21 997 грн
- Центральний — 19 990 грн
- Чечелівський — 13 497 грн
- Шевченківський — 19 990 грн
Однокімнатні квартири в Дніпрі
Ціни на оренду однокімнатних квартир у Дніпрі стартують від 5 500 грн. За таку суму можна зняти малосімейку на житловому масиві “Тополя-2”.
Смарт-квартиру площею 20 м² на житловому масиві “Перемога-6” здають за 6 000 грн. У ній виконано косметичний ремонт, є меблі та техніка.
За 7500 грн у Дніпрі здають квартиру площею 38 м². У ній виконано косметичний ремонт, є всі необхідні меблі та техніка.
Вартість оренди квартир у Львові
Середня вартість оренди квартири у Львові за даними сайту з пошуку нерухомості dom.ria.com становить 19 675 грн. Середня ціна за м² — 354 грн.
Ціни на оренду квартир у Львові по районах:
- Галицький — 19 990 грн
- Залізничний — 17 511 грн
- Личаківський — 17 708 грн
- Сихівський — 17 117 грн
- Франківський — 19 006 грн
- Шевченківський — 21 643 грн
Однокімнатні квартири у Львові
Ціни на оренду однокімнатних квартир у Львові стартують від 6 000 грн. За таку суму можна зняти, наприклад, житло площею 25 м² у 10 хвилинах від центру міста. У квартирі є всі необхідне для життя меблі та техніка.
Вартість оренди квартир в Івано-Франківську
Середня вартість оренди квартири в Івано-Франківську за даними сайту з пошуку нерухомості dom.ria.com становить 13 654 грн. Середня ціна за м² — 236 грн.
Ціни на оренду квартир в Івано-Франківську по районах:
- Арсенал — 19 675 грн
- Бам — 13 773 грн
- Брати — 12 002 грн
- Вокзал — 11 805 грн
- Гірка — 10 900 грн
- Городок — 7 988 грн
- Івасюка Надрічна — 11 018 грн
- Калинова Слобода — 15 740 грн
- Кант — 17 708 грн
- Каскад — 11 805 грн
- Кішлак — 8 500 грн
- Княгинин — 12 986 грн
- Коновальця Чорновола — 12 986 грн
- Майзлі — 9 995 грн
- Набережна — 17 708 грн
- Набережна Княгинин — 13 773 грн
- Опришівці — 11 884 грн
- Пасічна — 9 995 грн
- Позитрон — 10 506 грн
- Рінь — 11 412 грн
- Центр — 13 812 грн
- Чукалівка — 9 838 грн
Однокімнатні квартири в Івано-Франківську
Ціни на однокімнатні квартири в Івано-Франківську стартують від 5500 грн. Житло площею 40 м² розташоване в районі Івасюка Надрічна. У квартирі давно не робили ремонт, однак є всі необхідні меблі та техніка.
Вартість оренди квартир у Хмельницькому
Середня вартість оренди квартири в Хмельницькому за даними сайту з пошуку нерухомості dom.ria.com становить 10 506 грн. Середня ціна за м² — 197 грн.
Ціни на оренду квартир в Хмельницькому по районах:
- Автовокзал №1 — 9 483 грн
- Виставка — 9 995 грн
- Гречани — 7 240 грн
- Гречани ближні — 7 988 грн
- Гречани дальні — 7 516 грн
- Дубове — 8 264 грн
- Загот Зерно — 7 988 грн
- Зал. вокзал — 9 995 грн
- Заріччя — 12 002 грн
- Молодіжний — 12 513 грн
- Обрій — 9 011 грн
- Озерна — 9 995 грн
- Південно-Західний — 9 995 грн
- Ракове — 7 516 грн
- Тарабанівка — 9 011 грн
- Центр — 12 002 грн
- Цукровий завод — 7 004 грн
Однокімнатні квартири у Хмельницькому
Найдешевша однокімнатна квартира в Хмельницькому коштує 3500 грн на місяць. Вона розташована в районі Гречани, її площа 30 м². Квартира у житловому стані, мебльована, однак без техніки.
Вартість оренди квартир в Одесі
Середня вартість оренди квартири в Одесі за даними сайту з пошуку нерухомості dom.ria.com становить 11 530 грн. Середня ціна за м² — 197 грн.
Ціни на оренду квартир в Одесі по районах:
- Київський — 7 516 грн
- Пересипський — 6 493 грн
- Приморський — 12 199 грн
- Хаджибейський — 5 706 грн
Однокімнатні квартири в Одесі
Ціни на однокімнатні квартири стартують від 2500 грн на місяць. За таку суму можна орендувати смарт-квартиру площею 20 м². Вона мебльована та укомплектована технікою.
За 4500 грн в Одесі можна зняти квартиру площею 36 м². Вона обладнана всім необхідним для життя.
Нагадаємо, в Україні дорожчає нерухомість. Експерт повідомив актуальні ціни на квартири в різних містах.
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