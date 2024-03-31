Понад 50 тисяч гривень на місяць: скільки коштує оренда квартири у Києві, Дніпрі, Львові та інших містах

Ціни на квартири у різних районах великих міст.

Оренда квартири в Києві станом на кінець квітня 2024 року в середньому коштує понад 51 тисячу гривень. Водночас зняти однокімнатну квартиру можна від п’яти тисяч гривень. Ціни у Дніпрі трохи менші, водночас тримаються на високому рівні.

Скільки коштує орендувати житло в Києві, Дніпрі, Львові, Одесі, Івано-Франківську та Хмельницькому, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Вартість оренди квартир в Києві

Середня вартість оренди квартири в Києві за даними сайту з пошуку нерухомості dom.ria.com становить 51 285 грн. Середня ціна за м² — 592 грн.

Ціни на оренду квартир в Києві по районах:

Голосіївський — 47 340 грн

Дарницький — 31 363 грн

Деснянський — 11 441 грн

Дніпровський — 39 450 грн

Оболонський — 39 450 грн

Печерський — 67 065 грн

Подільський — 47 261 грн

Святошинський — 35 505 грн

Солом'янський — 35 505 грн

Шевченківський — 51 285 грн

Однокімнатні квартири в Києві

Ціни на однокімнатні квартири стартують від 4 950 грн. За таку суму пропонують житло з косметичним ремонтом у Святошинському районі. Площа квартири 35 м², вона мебльована та укомплектована технікою.

Квартира в Києві / dom.ria.com

Смарт-квартиру зі свіжим ремонтом у Деснянському районі поруч з метро можна орендувати за 7 800 грн. Її площа 24 м². Житло укомплектоване меблями та побутовою технікою.

Квартира в Києві / dom.ria.com

Велику однокімнатну квартиру на п'ятому поверсі багатоповерхівки в Деснянському районі здають за 8 000 грн. В ній є всі необхідні меблі та побутова техніка.

Квартира в Києві / dom.ria.com

Вартість оренди квартир у Дніпрі

Середня вартість оренди квартири в Дніпрі за даними сайту з пошуку нерухомості dom.ria.com становить 20 895 грн. Середня ціна за м² — 354 грн.

Ціни на оренду квартир в Дніпрі по районах:

Амур-Нижньодніпровський — 14 992 грн

Індустріальний — 12 513 грн

Новокодацький — 9 995 грн

Самарський — 7 988 грн

Соборний — 21 997 грн

Центральний — 19 990 грн

Чечелівський — 13 497 грн

Шевченківський — 19 990 грн

Однокімнатні квартири в Дніпрі

Ціни на оренду однокімнатних квартир у Дніпрі стартують від 5 500 грн. За таку суму можна зняти малосімейку на житловому масиві “Тополя-2”.

Квартира в Дніпрі / dom.ria.com

Смарт-квартиру площею 20 м² на житловому масиві “Перемога-6” здають за 6 000 грн. У ній виконано косметичний ремонт, є меблі та техніка.

Квартира в Дніпрі / dom.ria.com

За 7500 грн у Дніпрі здають квартиру площею 38 м². У ній виконано косметичний ремонт, є всі необхідні меблі та техніка.

Квартира в Дніпрі / dom.ria.com

Вартість оренди квартир у Львові

Середня вартість оренди квартири у Львові за даними сайту з пошуку нерухомості dom.ria.com становить 19 675 грн. Середня ціна за м² — 354 грн.

Ціни на оренду квартир у Львові по районах:

Галицький — 19 990 грн

Залізничний — 17 511 грн

Личаківський — 17 708 грн

Сихівський — 17 117 грн

Франківський — 19 006 грн

Шевченківський — 21 643 грн

Однокімнатні квартири у Львові

Ціни на оренду однокімнатних квартир у Львові стартують від 6 000 грн. За таку суму можна зняти, наприклад, житло площею 25 м² у 10 хвилинах від центру міста. У квартирі є всі необхідне для життя меблі та техніка.

Квартира у Львові / dom.ria.com

Вартість оренди квартир в Івано-Франківську

Середня вартість оренди квартири в Івано-Франківську за даними сайту з пошуку нерухомості dom.ria.com становить 13 654 грн. Середня ціна за м² — 236 грн.

Ціни на оренду квартир в Івано-Франківську по районах:

Арсенал — 19 675 грн

Бам — 13 773 грн

Брати — 12 002 грн

Вокзал — 11 805 грн

Гірка — 10 900 грн

Городок — 7 988 грн

Івасюка Надрічна — 11 018 грн

Калинова Слобода — 15 740 грн

Кант — 17 708 грн

Каскад — 11 805 грн

Кішлак — 8 500 грн

Княгинин — 12 986 грн

Коновальця Чорновола — 12 986 грн

Майзлі — 9 995 грн

Набережна — 17 708 грн

Набережна Княгинин — 13 773 грн

Опришівці — 11 884 грн

Пасічна — 9 995 грн

Позитрон — 10 506 грн

Рінь — 11 412 грн

Центр — 13 812 грн

Чукалівка — 9 838 грн

Однокімнатні квартири в Івано-Франківську

Ціни на однокімнатні квартири в Івано-Франківську стартують від 5500 грн. Житло площею 40 м² розташоване в районі Івасюка Надрічна. У квартирі давно не робили ремонт, однак є всі необхідні меблі та техніка.

Квартира в Івано-Франківську / dom.ria.com

Вартість оренди квартир у Хмельницькому

Середня вартість оренди квартири в Хмельницькому за даними сайту з пошуку нерухомості dom.ria.com становить 10 506 грн. Середня ціна за м² — 197 грн.

Ціни на оренду квартир в Хмельницькому по районах:

Автовокзал №1 — 9 483 грн

Виставка — 9 995 грн

Гречани — 7 240 грн

Гречани ближні — 7 988 грн

Гречани дальні — 7 516 грн

Дубове — 8 264 грн

Загот Зерно — 7 988 грн

Зал. вокзал — 9 995 грн

Заріччя — 12 002 грн

Молодіжний — 12 513 грн

Обрій — 9 011 грн

Озерна — 9 995 грн

Південно-Західний — 9 995 грн

Ракове — 7 516 грн

Тарабанівка — 9 011 грн

Центр — 12 002 грн

Цукровий завод — 7 004 грн

Однокімнатні квартири у Хмельницькому

Найдешевша однокімнатна квартира в Хмельницькому коштує 3500 грн на місяць. Вона розташована в районі Гречани, її площа 30 м². Квартира у житловому стані, мебльована, однак без техніки.

Квартира у Хмельницькому / dom.ria.com

Вартість оренди квартир в Одесі

Середня вартість оренди квартири в Одесі за даними сайту з пошуку нерухомості dom.ria.com становить 11 530 грн. Середня ціна за м² — 197 грн.

Ціни на оренду квартир в Одесі по районах:

Київський — 7 516 грн

Пересипський — 6 493 грн

Приморський — 12 199 грн

Хаджибейський — 5 706 грн

Однокімнатні квартири в Одесі

Ціни на однокімнатні квартири стартують від 2500 грн на місяць. За таку суму можна орендувати смарт-квартиру площею 20 м². Вона мебльована та укомплектована технікою.

Квартира в Одесі / dom.ria.com

За 4500 грн в Одесі можна зняти квартиру площею 36 м². Вона обладнана всім необхідним для життя.

Квартира в Одесі / dom.ria.com

Нагадаємо, в Україні дорожчає нерухомість. Експерт повідомив актуальні ціни на квартири в різних містах.

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