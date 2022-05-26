Понад 70 котів в одному мікроавтобусі: як подружжя з Харкова рятувало від війни пухнастиків

Понад 70 котів в одному мікроавтобусі: як подружжя з Харкова рятувало від війни пухнастиків

Понад 70 котів в одному мікроавтобусі. Харків'яни Тетяна і Андрій, втікаючи від війни, врятували і усіх мешканців свого домашнього приватного притулку.

Хоч рішення залишити рідне місто їм далося не легко. Бо ж попри постійні обстріли росіян допомагали тваринам і людям: ліками і харчами. Нині подружжя разом із хвостатими обживаються на Черкащині.

Про незвичних переселенців в ефірі марафону "Єдині новини" розповіла кореспондентка ТСН Олена Лоскун.

Понад сімдесят котів Тетяна та Андрій, втікаючи від війни, привезли на Черкащину із Харкова. Нині тварин 53. Частину нещодавно переправили до Європи - у нові родини.

Опікуватися хвостатими подружжя почало у 2014 році. Створили приватний притулок у своїй орендованій та квартирі батьків. Усіх знайд лікували та щеплювали. Коли ж війна дісталася Харкова - стали опікуватися котами і собаками ще завзятіше. Підгодовували, їздячи зруйнованими кварталами міста. А пухнастих безхатьок стало дуже багато: чиїсь господарі загинули, когось люди покинули просто на вулиці.

Допомагали і місцевим мешканцям. Ліки та продукти для харків'ян і тварин розвозили, коли російські окупанти безперестанку обстрілювали місто. Допомагали також евакуйовувати людей. Самі ж попри небезпеку їхати не хотіли. На евакуацію зважилися лише всередині квітня. Коли росіяни гатили вже зовсім близько від їхнього будинку. Більше семидесяти котів везли у мікроавтобусі. Щоб лишити бодай когось навіть мови не було. Крім котів прихопили ще кількох собак та морську свинку Пульку. На неї натрапили у харківському підвалі.

Тимчасовий прихисток знайшли на Черкащині - у екосадибі Юрія. Він займається зеленим туризмом. Що тварин так багато і можуть пошкодити майно - чоловіка не злякало.

Подружжя покинуло Харків не дарма. За кілька днів після від'їзду окупанти їхній район накрили потужним вогнем. Нині Тетяна та Андрій насолоджується тишею і місцевими краєвидами. Але найбільше переймаються пошуком нових господарів для підопічних. Вірять, що знайдуться люди, які полюблять цих пухнастиків не менше, ніж вони. Хоча, зізнаються, з кількома котами розпрощатися все ж не готові - залишать собі.

Варто зазначити, що від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України було врятовано багато домашніх собак та котів, які стали героями та символами відважності та незламності українського народу. Про них можна прочитати у нашому матеріалі.

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