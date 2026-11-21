Гроші

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Найбільше в Україні, за статистикою сайтів із пошуку роботи, сьогодні заробляють штукатури, фасадники, айтівці та маркетологи. Медіанна зарплата перших становить 85 тисяч гривень на місяць. Водночас високі зарплати пропонують не лише представникам будівельних професій.

Хто отримує найбільші зарплати, в яких містах України платять більше, розповідає ТСН.ua.

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Робота в Україні: які професії приносять найбільше грошей

За статистикою OLX, найвищі медіанні зарплати протягом останнього місяця зафіксували в будівельній галузі. Абсолютними лідерами стали штукатури, яким роботодавці пропонують у середньому 85 тисяч гривень на місяць.

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Для порівняння, у 2026 році прожитковий мінімум в Україні становить 3 328 гривень. А заробіток штукатурів майже у 26 разів перевищує цей показник.

Трохи менше отримують фасадники — близько 70 тисяч гривень. Медіанна зарплата мулярів становить 66 011 гривень, а плиточників — 65 тисяч гривень.

Водночас різноробочим на будівництві пропонують значно скромніші суми — близько 20 766 гривень на місяць.

Високі зарплати є й у транспортній галузі. Найбільше серед представників цієї сфери заробляють далекобійники — 65 тисяч гривень. Водіям пропонують близько 41 600 гривень, комплектувальникам — 41 250 гривень, кур’єрам — 40 тисяч гривень. Вантажники отримують у середньому 23 125 гривень.

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На виробництві найвищі медіанні зарплати мають технологи — 69 022 гривні. Також роботодавці готові платити:

конструкторам — 57 812 грн

механікам — 47 100 грн

електрикам — 46 000 грн

операторам верстатів із ЧПК — 46 000 грн

столярам — 44 375 грн

складальникам меблів — 43 125 грн

Натомість токарям пропонують близько 33 750 гривень, складальникам — 36 250 гривень, а слюсарям — 23 тисячі гривень.

У торгівлі та продажах найбільше заробляють менеджери з роботи з клієнтами. Їхня медіанна зарплата становить 48 тисяч гривень. Менеджери з продажу та торгові представники можуть розраховувати приблизно на 40 тисяч гривень.

Продавцям-консультантам пропонують 30 тисяч гривень, промоутерам — 25 тисяч гривень, продавцям — 24 250 гривень.

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Кому ще пропонують високі зарплати

За даними Work.ua, середня зарплата в Україні у листопаді 2026 року становить 31 тисячу гривень. Розрахунок зроблений на основі 185 238 вакансій, розміщених на сайті.Водночас за офіційними даними Державної служби статистики України, середня заробітна плата штатного працівника за підсумками вересня 2026 року досягла 33 153 грн.

Якщо ж подивитися на окремі посади, суми виявляються значно вищими. Найбільшу середню зарплату серед представлених професій пропонують начальникам відділу маркетингу — 85 тисяч гривень на місяць.

До переліку високооплачуваних посад також потрапили:

Full stack програміст — 83 500 грн

фінансовий директор — 82 500 грн

водій-міжнародник — 77 500 грн

директор з будівництва — 75 000 грн

керівник відділу продажу — 75 000 грн

директор СТО — 75 000 грн

операційний директор — 72 500 грн

бізнес-аналітик — 72 500 грн

поліграфолог — 70 000 грн

За рік найбільше зросла зарплата директорів з будівництва — на 50%. Також суттєво підвищилася оплата праці Full stack програмістів — на 39%, водіїв-міжнародників — на 29% і бізнес-аналітиків — на 21%.

Водночас серед посад із зарплатою від 65 до 70 тисяч гривень є програмісти ЧПК, менеджери партнерських програм, медіабаєри, автомалярі, стоматологи та керівники відділів постачання.

У яких містах України платять найбільше

Рівень зарплат помітно відрізняється залежно від міста. За статистикою, найвищу середню оплату праці серед українських міст пропонують у Києві — 37 500 гривень на місяць.

Серед інших міст із відносно високими зарплатами:

Львів — 33 300 грн

Ужгород — 31 000 грн

Дніпро — 30 000 грн

Одеса — 30 000 грн

Івано-Франківськ — 30 000 грн

Тернопіль — 29 500 грн

Чернівці — 29 000 грн

Черкаси — 28 500 грн

Хмельницький — 28 000 грн

У Харкові середня зарплата становить 27 500 гривень, у Рівному — 27 500 гривень, у Луцьку — 27 тисяч гривень.

Нижчі показники в Сумах — 22 700 гривень, Херсоні — 22 500 гривень, Кривому Розі та Чернігові — по 24 тисячі гривень.

Водночас середня зарплата для дистанційної роботи становить 37 500 гривень — стільки ж, скільки й у Києві.

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