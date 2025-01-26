Понад 90 тисяч гривень на місяць: в Україні зросли зарплати — хто і скільки отримує

Середня зарплата в Україні у 2025 році зросла до 22 500 грн. Це на 18% більше, якщо порівнювати з січнем минулого року. Найбільше працівники отримують у Києві. На деяких посадах зарплата сягає 90 тисяч гривень на місяць.

Про це свідчать дані сайтів з пошуку роботи. Хто отримує найбільше — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Зазначимо, що за офіційними даними Міністерства економіки, середня зарплата в Україні становить 20 985 грн. Протягом 2024 року вона зросла на 20,3%.

Цифри в статистиці на сайтах з пошуку роботи дещо різняться. Медіана заробітних плат розраховується за даними з тисяч вакансій, розміщених за останні три місяці.

Хто отримує найбільшу зарплату в Україні

Найбільша середню зарплату в Україні пропонують працівникам на посаді управляючий нерухомістю — 75 тисяч гривень. Цікаво, що за цією посадою зафіксували найбільше зростання за рік — на 81%.

Трохи менше, 72 тисячі гривень на місяць, в середньому пропонують Fullstack-розробникам.

На третьому місці в рейтингу — директор з маркетингу із зарплатою 70 тисяч гривень. На інших посадах зарплати такі:

Хто отримує найбільшу зарплату в Україні / Work.ua

Які зарплати в Києві

Середня зарплата у Києві залишається найвищою в Україні. Найбільшу зарплату — в середньому 90 тисяч гривень — пропонують на посаді фінансовий директор.

Топ-менеджери і директори з маркетингу отримують близько 75 тисяч гривень. Керівникам відділу продажів пропонують в середньому 70 тисяч гривень. По 60 тисяч гривень на місяць в середньому отримують ріелтор і стоматолог.

На інших посадах зарплати такі:

Хто отримує найбільшу зарплату в Києві / Work.ua

Хто отримує найменше

Найменші зарплати в Україні отримують керівники гуртків, вахтери та бібліотекарі — по 9 тисяч гривень на місяць. Трохи більше отримують:

Хто отримує найменшу зарплату в Україні / Work.ua

Нагадаємо, зарплати держслужбовців підстрибнули: хто отримує понад 300 тисяч.

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