Понад добу у забої у Львівській області шахтарі вимагають виплати зарплат: до страйку доєднались ще 5 шахт

Понад добу у забої у Львівській області шахтарі вимагають виплати зарплат: до страйку доєднались ще 5 шахт

Гірники готуються їхати до Києва і влаштовувати акції під Кабміном.

На Львівщині на шахті "Червоноградська" на поверхню відмовляються підніматись 39 гірників, а все через борги з зарплати ще з вересня. До підземних протестувальників доєдналися робітники ще п’ятьох шахт, вони мітингують на поверхні.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

Шахтарям, які уже понад добу не піднімаються на зовню, їжу та гарячі напої спускають колеги. До протесту доєднатися й інші п’ять шахт, але гірники не спускаються у шахти і відмовляють видобувати вугілля.

«Востаннє було переведено 12% за жовтень. Ми мусимо щось робити, чи їхати під Львівську ОДА, чи перекривати дороги, багато шахтарів працює на одній шахті, а потім змушені йти на іншу роботу, щоб прокормити сім’ю», - каже шахтар.

«Люди зневірюються, в кожного є сім’ї, потрібно оплачувати комунальні послуги, як це робити? Перед Новим роком, перед Великоднем, перед Днем шахтаря змушені їхати до Києва вибивати кошти, ми не розуміємо чому ми маємо вибивати?», - обурюється голова профспілкової організації шахта «Межирічанська» Андрій Паска.

Державне підприємство «Львіввугілля» має шість шахт, тут працює близько семи тисяч робітників. Нині заборгованість майже 240 мільйонів гривень. Шахти дотаційні, самостійно не окуповуються, їх фінансує держава.

У Львівській області шахтарі вийшли на протест через заборговані зарплати

«Ми звертаємося до всіх, до міністерств, чекали, що буде рішення про погашення боргу, але його не прийняли, не вистачило голосів. Внести позачергову сесії і внесли зміни до бюджету, щоб погасити борг шахтарями. Я сподіваюся депутати відреагують на це», - каже генеральний директор Олег Акімов.

На підприємстві організували нараду з шахтарями. Керівники кажуть, їхатимуть до Кабміну, щоб вибивати зароблені гроші. Тим часом, шахтарі просять колег піднятися з вибою, і доєднатися до наземного страйку. Адже тривале перебування під землею сильно підкосить здоров’я.

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