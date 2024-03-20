Понад рік добивалась мобілізації: як військова Олена Солюк очолила відділення саперів

Олена каже, що ніколи не потисне руку окупантам.

Олена Солюк на псевдо "Монка" служить у 59 бригаді та командує відділенням саперів. Жінка понад рік добивалась, щоб її мобілізували і тепер захищає Україну.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Наталії Нагорної.

Олена Солюк - в.о командира інженерно-саперного відділення 1 стрілецького батальйону 59 бригади на позивний "Монка". Військовій 47 років, вона з Миколаєва. В неї дорослий син, сама вона вдова і останні 10 років була волонтеркою і допомагала 59 бригаді, яка обороняла її рідне місто. Рішення приєдналася до хлопців ухвалила для себе вже давно, але наважилася лише наприкінці минулого року. Але вже встигла врятувати своїм бійцям життя і майно.

Вона зазначає, що наче відчула, що потрібно переїжджати із місця перебування. Поки побратими були на виїзді перевезла речі. Згодом будинок, де раніше жили військові, обстріляли російські терористи.

"Ми тільки переїхали звідси, як на це місце прилетіли "касети", - каже захисниця України.

Близько року Олена витратила на те, аби її, без військової підготовки, все ж мобілізували до війська - тепер навіть не уявляє, як так довго витримала у цивільному житті та не певна, чи матиме сили повернутися.

"Коли ти повертаєшся додому, спілкуєшся з людьми. Тим поясниш, а вони не розуміють, що тут відбувається. Що кожної хвилини ти не знаєш, що станеться", - каже "Монка".

Олена Солюк

Спеціалізація у Олени нелегка - вона командує інженерно-саперним відділенням, тому і позивний у неї вибуховий "МОНка" - протипіхотна осколкова міна.

Командиркою вона стала вже за декілька місяців служби, хоча саперного досвіду і не мала. А тому всьому навчалась. Попередній командир відділення загинув, ідея призначити на цю посаду жінку спочатку видалась командиру Максиму Богачуку ризикованою. Військовий каже, про прийняте рішення не пожалкував.

Олена пояснює - прийшла до армії з бізнесу, тому командувати їй не звикати.

Кілька місяців тому Олена стала бабусею - але маленька Соломія не привід полишати фронт. Наразі у своєму житті, яке так різко змінилось Олена впевнена лише в одному - з окупантами миритись не буде.

"Однозначно, ворогу руку я не потисну, і переговорів не сприйму", - каже Олена.

Олена Солюк

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Нагадаємо, Херсонщину росіяни без упину атакують безпілотниками, а обласний центр – під безперервним вогнем артилерії.

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