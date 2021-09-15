Понад сім десятків журналістів, які загинули за часи незалежності, поіменно згадали під час панахиди

Понад сім десятків журналістів, які загинули за часи незалежності, поіменно згадали під час панахиди

Напади на працівників ЗМІ і досі не рідкість.

Понад сім десятків репортерів, операторів та фотокорів загинули за часи незалежності. Усіх їх сьогодні поіменно згадували під час панахиди в церкві Святого Миколи Набережного.

Про це 15 вересня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Саме тут похований Георгій Ґонґадзе. У 2000 році його також убили через професійну діяльність, а замовників і досі не встановили. У Спілці журналістів України кажуть - напади на працівників ЗМІ і досі не рідкість. Щороку жертвами побиття під час роботи стають десятки людей, і далеко не в кожному з таких випадків знаходять винуватців злочину.

"В ці дні, коли ми згадуємо Георгія Гонгадзе, ми змушені констатувати, що кожен український журналіст за усі 20 років незалежності має розуміти, що ми всі ходимо під його долею. Це дуже небезпечна професія і це професія достойних людей. Ми згадуємо Георгія, наших колег і наголошуємо, що журналісти важливі", - зазначив журналіст Сергій Томіленко.

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