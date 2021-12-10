Понад сотню артснарядів, протипіхотних й мінометних мін виявили у лісі Хмельницької області: їх ліквідували

Увесь арсенал надзвичайники зібрали, вивезли у поле і підірвали на безпечній відстані.
Небезпечна знахідка на Хмельниччині - артснаряди, протипіхотні й мінометні міни були закопані просто посеред лісу неподалік селища Ярмолинці.
Про це йдеться в ТСН.12.00.
На арсенал натрапив чоловік, який з металошукачем шукав у землі старожитності. Одразу викликав рятувальників. Сапери обстежили територію і знайшли 130 боєприпасів. Найбільші артилерійські снаряди 152 калібру.
У часи Другої світової тут базувалася німецька танкова дивізія, тож ліс буквально нашпигований вибухівкою. Якби рвонуло, кажуть сапери, осколки порозліталися б щонайменше на два кілометри.
Увесь арсенал надзвичайники зібрали, вивезли у поле і підірвали на безпечній відстані.
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