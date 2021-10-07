Поні помер раптово: що відомо про спалах сибірки в тернопільському зоокутку

Поні помер раптово: що відомо про спалах сибірки в тернопільському зоокутку

У тварини не було жодних симптомів захворювання.

У Тернополі у померлого поні з міського зоокутка виявили сибірку. Працівники звіринця стверджують, що копитний був вакцинований від цієї хвороби, і запевняють, що решта тварин, а також персонал - здорові.

Про те, звідки взялася сибірка у зоокутку і чи безпечно тепер гуляти в одному з центральних тернопільських парків, 6 жовтня йдеться в сюжеті ТСН 19:30.

Заступник директора КП "Об'єднання парків Тернополя" Микола Ткач каже, що 9-річний поні не виявляв жодних ознак захворювання, тож смерть настала раптово.

Тварина вісімі років жила в зоокутку разом з іще трьома копитними, їла та пила те саме, що й вони. Десять місяців тому поні щепили проти сибірки.

Після виявлення збудника хвороби тіло коня спалили, а вольєр продезінфікували. Інших поні, а також буйволів, віслюків та косуль оглянули та ще раз вакцинували.

Зараз зоокуток зачинений на карантин, про що сповіщають таблички з написами по всьому периметру огорожі. Однак інформації про випадок сибірки на них немає.

Епідеміологи тим часом радять обходити зоокуток подалі, бо цей парк, після виявлення сибірки, визнаний неблагополучною зоною, а до загорожі з тваринами не можна наближатися щонайменше на метр. Дев'ять працівників зоокутка перебувають під наглядом сімейних лікарів і уже приймають антибіотики для профілактики хвороби.

Новини України: у померлого поні з тернопільського зоокутка виявили сибірку

"Сибірка - це особливо небезпечне захворювання, спільне для тварин і людей, зокрема. Відповідно людина може заразитися під час безпосереднього догляду за твариною. Людина для іншої людини небезпеки не несе, оскільки є біологічним тупиком", - пояснює заввідділення Тернопільського центру контролю та профілактики захворювань Надія Годована.

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Але можна інфікуватися через предмети, забруднені спорами сибірки. Так, у ґрунті ці спори можуть зберігатися до ста років, тому фахівці припускають, що поні заразився саме так.

А симптомів хвороби не було, пояснюють, бо у тварин сибірка розвивається блискавично. "Тобто безсимптомно цілком тварина гине. І можна запідозрити, коли лише труп лежить. Що характерно - труп здутий", - вказує керівник відділу ГУ Держпродспоживслужби в Тернопільській області Володимир Марків.

Після лабораторного підтвердження сибірки медики взяли на дослідження зразки ґрунту та води, поки результатів немає. Але саме їхні дослідження та вакцинація тварин, припускають фахівці, могли спровокувати втечу буйволів та поні, які напередодні наполохали місто.

Виходить, що поні та буйволи полишили зону карантину і пройшлися парком та вулицями міста. Тварини здорові, запевняють у зоокутку. Але про всяк випадок просять триматися від їхньої огорожі хоча б за метр.

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