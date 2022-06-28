Понівечені тіла і пошук зниклих безвісти: Кременчук у жалобі за загиблими від ракетного обстрілу

Понівечені тіла і пошук зниклих безвісти: Кременчук у жалобі за загиблими від ракетного обстрілу

Переважна кількість людей зі списку зниклих безвісти – працівники торговельного центру.

Полтавщина – у жалобі: внаслідок ракетного обстрілу торговельного центру у Кременчуці 18 людей загинули, 59 поранені та 21 зник безвісти.

Це останні офіційні дані Міністерства внутрішніх справ. Також, за інформацією МВС, з-під завалів рятувальники витягли сім фрагментів тіл загиблих, поки що їх не ідентифікували. На зараз розібрано трохи більше половини знищеного ТРЦ.

Про це йдеться в ТСН.

Окупанти вгатили по Кременчуку напередодні близько 16:00 27 червня. Ракети "ХА-22" випустили з далеких бомбардувальників – з Курської області. Моменти вибухів зафіксували камери спостереження. Одна з ракет поцілила в приватне підприємство, яке не має жодного відношення ані до оборонного комплексу, ані до критичної інфраструктури. Інша – у торговельний центр, в якому перебували близько тисячі мирних мешканців.

Зараз триває розбір завалів, бо торговельний центр склався, немов картонний будиночок. Ці роботи буде закінчено завтра, за прогнозами рятувальників і вже тоді, очевидно, можна буде розпочати складну роботу з пошуку зниклих без вісти. За офіційними даними їх зараз понад 20, за інформацією з наших джерел – понад три десятки.

На місці події журналісти познайомилися з дівчиною Дашею, яка шукає свою маму Ларису. Даші тільки 18, але вона змушена була стати головою родини у цей складний момент.

Наразі і Даша, і інші родичі зниклих безвісти просто чекають інформації. Дашу сьогодні супроводжували на здачу тесту ДНК, туди запросили всіх рідних. Майданчик перед лабораторією, напевно, найстрашніше місце у Кременчуці наразі. Журналісти зустріли там маму, єдиний син якої працював у "Амсторі", хлопця, який втратив кохану. Там майже не лишилось надії, повно сліз і спогадів.

Переважна кількість людей зі списку зниклих безвісти – працівники торговельного центру. Як і переважна кількість травмованих, що нині перебувають у міських лікарнях.

Наразі, за офіційною інформацією, поранених внаслідок вибуху – 59. До десятка з них перебуває у важкому стані, є люди з ампутованими кінцівками. У більшості – рвані рани, політравма, опіки. Але попри шок і складність поранень, вони розказують, як намагалися врятувати тих, хто опинився поруч і як хвилюються за тих, кого ще не знайшли.

Нагадаємо, 27 червня під час повітряної тривоги окупанти вдарили ракетами по торговельно-розважальному центру у Кременчуці на Полтавщині, де була понад тисяча цивільних людей.

Станом на ранок 28 червня, загинуло 18 осіб, а 36 осіб вважаються зниклими безвісти і ще понад два десятки потрапили до лікарні з пораненнями.

Також стало відомо, що ТРЦ "Амстор" у Кременчуці не зачинявся під час повітряних тривог.

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