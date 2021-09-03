Пообіцяли санкції: Вітренко розповів про гарантії США щодо енергобезпеки України

Очільник НАК "Нафтогаз" зізнався, що не бачив документ з підписами про гарантії енергобезпеки.
Голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко розповів, що Україна заручилися гарантіями США про санкції, якщо Росія буде використовувати "Північний потік-2" як геополітичну зброю.
Про це він сказав 2 вересня у програмі "Право на владу" на 1+1. Зараз Вітренко перебуває в США, куди з робочим візитом полетів глава держави Володимир Зеленський.
"Якщо Росія буде використовувати газ як геополітичну зброю, якщо будуть проблеми з українським транзитом, то нам пообіцяли, що будуть застосовані американські санкції, які зупинять "Північний потік-2". Це було на зустрічі між нашими президентами Зеленським і Байденом. Так само ми зустрічалися зі спеціальним представником американського уряду Амосом Хохштайном, з яким ми також обговорюємо деталі. Ми впевнені, що перемога у цій війні буде на нашому боці", — сказав очільник НАК "Нафтогаз".
Вітренко зізнався, що не бачив документ з підписами про гарантії енергобезпеки. За його словами, головне — це контракти з європейськими компаніями на транзит через Україну.
"Але ми говорили і говоримо зараз, що гарантії, які реально потрібні Україні, — це не папери якісь, підписані політиками, а це контракти з європейськими компаніями на транзит через Україну. Якщо таких контрактів не буде, якщо "Газпром" буде продовжувати блокувати доступ третіх сторін, європейських компаній до транзиту через Україну, — ось тоді мають бути санкції. Тому що це буде якраз доказом того, що "Газпром" продовжує використовувати газ як геополітичну зброю, диктуючи свої умови, хто може на європейський ринок транспортувати газ, а хто не може, через які країни і як", — зазначив він.
Раніше Володимир Зеленський заявив, що США можуть застосувати санкції у разі загроз енергетичній незалежності України.
Нагадаємо, що
- Посол Росії в Німеччині Сергій Нечаєв назвав терміни завершення будівництва "Північного потоку-2". За його словами, німецько-американська домовленість не вплине на темпи і терміни завершення "Північного потоку-2". Будівельні роботи — на фінальному етапі.
- Зараз в Німеччині призначили відповідального за транзит газу через Україну.
- За інформацією американського інформагентства Bloomberg, закінчення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2" в територіальних водах Німеччини заплановано на 12 вересня.
- Своєю чергою під час переговорів з президентом України Володимиром Зеленським канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила про можливості підтримки санкцій проти "Північного потоку-2". Німеччина їх підтримає, якщо РФ почне використовувати газопровід в якості зброї.
- У вівторок, 31 серпня, президент України Володимир Зеленський під час візиту в США обговорив з міністром енергетики Дженніфер Грьонхольм ризики, які несе російський газопровід "Північний потік-2". "Російський газ є найбруднішим у світі через значні викиди метану в процесі видобутку і транспортування, а також через корупцію, шантажу і маніпуляцій", — заявив він.