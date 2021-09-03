Пообіцяли санкції: Вітренко розповів про гарантії США щодо енергобезпеки України

Очільник НАК "Нафтогаз" зізнався, що не бачив документ з підписами про гарантії енергобезпеки.

Голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко розповів, що Україна заручилися гарантіями США про санкції, якщо Росія буде використовувати "Північний потік-2" як геополітичну зброю.

Про це він сказав 2 вересня у програмі "Право на владу" на 1+1. Зараз Вітренко перебуває в США, куди з робочим візитом полетів глава держави Володимир Зеленський.

"Якщо Росія буде використовувати газ як геополітичну зброю, якщо будуть проблеми з українським транзитом, то нам пообіцяли, що будуть застосовані американські санкції, які зупинять "Північний потік-2". Це було на зустрічі між нашими президентами Зеленським і Байденом. Так само ми зустрічалися зі спеціальним представником американського уряду Амосом Хохштайном, з яким ми також обговорюємо деталі. Ми впевнені, що перемога у цій війні буде на нашому боці", — сказав очільник НАК "Нафтогаз".

Вітренко зізнався, що не бачив документ з підписами про гарантії енергобезпеки. За його словами, головне — це контракти з європейськими компаніями на транзит через Україну.

"Але ми говорили і говоримо зараз, що гарантії, які реально потрібні Україні, — це не папери якісь, підписані політиками, а це контракти з європейськими компаніями на транзит через Україну. Якщо таких контрактів не буде, якщо "Газпром" буде продовжувати блокувати доступ третіх сторін, європейських компаній до транзиту через Україну, — ось тоді мають бути санкції. Тому що це буде якраз доказом того, що "Газпром" продовжує використовувати газ як геополітичну зброю, диктуючи свої умови, хто може на європейський ринок транспортувати газ, а хто не може, через які країни і як", — зазначив він.

Пообіцяли санкції – Вітренко пояснив, чи є в України гарантії США щодо енергобезпеки

Раніше Володимир Зеленський заявив, що США можуть застосувати санкції у разі загроз енергетичній незалежності України.

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