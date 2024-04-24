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"Пообіцяв коханій одужати": щемлива історія 22-річного воїна, який вижив після "скидання" вибухівки з дрона

"Пообіцяв коханій одужати": щемлива історія 22-річного воїна, який вижив після "скидання" вибухівки з дрона

Поранений Андрій

Військовий вдячний побратимам, які врятували його на полі бою.

Військовий Андрій вижив після влучання ворожого дрона. Від опіків та поранень уламками, на тілі не лишилося живого місця. Його побратими витягли з поля бою. Далі були реанімації в Запоріжжі та Дніпрі. Численні операції та шалений біль. Боєць вижив, хоч лікарі й не наважувалися на жодні прогнози. Воїн зізнається - тримало його те, що пообіцяв коханій одужати.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анастасії Невірної. 

Андрій розповідає, що його рука обпечена, оскільки під час влучання дрона нею він прикрив очі, і це врятувало зір. Вибухівку на нього росіяни скинули з дрона - вона розірвалась поруч з бійцем.
 
"Мені чудом повезло, я дуже дякую хлопцям, які були в той час зі мною, Юрієві, який допоміг, спас мене витяг, йому дуже велика подяка", - каже Андрій. 

Усе тіло Андрія зранене та посічене уламками. Його рятували спочатку у Запоріжжі, потім у Дніпрі. Шансів на одужання було небагато, кажуть лікарі.  
 
"Історія важка, тому що уламки, які залітають глибоко до шлунку і до легень і розбивають гайморові пазухи, дають мало надії на життя. Шкіра на його обличчі обгоріла, він кожною своєю кісточкою відучував біль. І на всіх етапах проводились операції", - кажуть медики. 

Медик про стан військового / ©
Медик про стан військового

Андрію 22 роки. Ніс строкову службу, коли почалось повномасштабне вторгнення. Не вагаючись підписав контракт і став на захист країни. Потрапив на Запорізький напрямок, там постійно був на нулі. І попри усе пережите - каже, ні про що не шкодує. 

"Але я не жалію, бо з такої молоді з того всього і починається, а як дальше строїти країну, якщо ніхто її не хоче захищати", - каже військовий. 

Там, на Запоріжжі, в одному з сіл, де базувався підрозділ, хлопець зустрів своє кохання. Після поранення дівчина постійно поруч із ним, аби підтримати. А з рідного Тернополя примчав батько.    

Андрію досі боляче рухатись. Утім лікарі кажуть - найстрашніше позаду. Хлопець житиме і одужуватиме. Ще кілька днів Андрій проведе у лікарні Дніпра. Далі поїде на реабілітацію до рідного Тернополя. Туди, щойно одужає, планує забрати і свою кохану.

Андрій у лікарні / ©
Андрій у лікарні

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Він обіцяв коханій ОДУЖАТИ! Неймовірна історія порятунку бійця ЗСУ, в якого поцілив ворожий дрон

Нагадаємо, у Зеленського підтвердили, що Україна отримає ракети ATACMS великої дальності.

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