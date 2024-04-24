"Пообіцяв коханій одужати": щемлива історія 22-річного воїна, який вижив після "скидання" вибухівки з дрона

Військовий Андрій вижив після влучання ворожого дрона. Від опіків та поранень уламками, на тілі не лишилося живого місця. Його побратими витягли з поля бою. Далі були реанімації в Запоріжжі та Дніпрі. Численні операції та шалений біль. Боєць вижив, хоч лікарі й не наважувалися на жодні прогнози. Воїн зізнається - тримало його те, що пообіцяв коханій одужати.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анастасії Невірної.

Андрій розповідає, що його рука обпечена, оскільки під час влучання дрона нею він прикрив очі, і це врятувало зір. Вибухівку на нього росіяни скинули з дрона - вона розірвалась поруч з бійцем.



"Мені чудом повезло, я дуже дякую хлопцям, які були в той час зі мною, Юрієві, який допоміг, спас мене витяг, йому дуже велика подяка", - каже Андрій.

Усе тіло Андрія зранене та посічене уламками. Його рятували спочатку у Запоріжжі, потім у Дніпрі. Шансів на одужання було небагато, кажуть лікарі.



"Історія важка, тому що уламки, які залітають глибоко до шлунку і до легень і розбивають гайморові пазухи, дають мало надії на життя. Шкіра на його обличчі обгоріла, він кожною своєю кісточкою відучував біль. І на всіх етапах проводились операції", - кажуть медики.

Медик про стан військового

Андрію 22 роки. Ніс строкову службу, коли почалось повномасштабне вторгнення. Не вагаючись підписав контракт і став на захист країни. Потрапив на Запорізький напрямок, там постійно був на нулі. І попри усе пережите - каже, ні про що не шкодує.

"Але я не жалію, бо з такої молоді з того всього і починається, а як дальше строїти країну, якщо ніхто її не хоче захищати", - каже військовий.

Там, на Запоріжжі, в одному з сіл, де базувався підрозділ, хлопець зустрів своє кохання. Після поранення дівчина постійно поруч із ним, аби підтримати. А з рідного Тернополя примчав батько.

Андрію досі боляче рухатись. Утім лікарі кажуть - найстрашніше позаду. Хлопець житиме і одужуватиме. Ще кілька днів Андрій проведе у лікарні Дніпра. Далі поїде на реабілітацію до рідного Тернополя. Туди, щойно одужає, планує забрати і свою кохану.

Андрій у лікарні

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Він обіцяв коханій ОДУЖАТИ! Неймовірна історія порятунку бійця ЗСУ, в якого поцілив ворожий дрон

Нагадаємо, у Зеленського підтвердили, що Україна отримає ракети ATACMS великої дальності.

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